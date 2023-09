Analytik: Rozšírenie BRICS bude mať na vzťahy len obmedzený vplyv

Praha 21. septembra (TASR) - Rozšírenie zoskupenia BRICS bude mať na medzinárodné vzťahy len obmedzený vplyv. Tieto krajiny nespája žiadna ucelená vízia a viaceré z nich majú záujem na udržiavaní vzťahov s USA. Pre TASR to vo štvrtok uviedol analytik Filip Šebok z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO).



Blok rozvojových ekonomík BRICS Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika (JAR) na svojom augustovom summite pozval do svojich radov šesť nových krajín: Argentínu, Egypt, Etiópiu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty (SAE). "BRICS síce s rozšírením bude môcť tvrdiť, že reprezentuje väčšiu časť globálneho Juhu, zároveň sa ale oslabí integrita organizácie a bude ťažšie dohodnúť sa na spoločnom postupe," povedal Šebok.



Zároveň pripomenul, že noví členovia nepatria medzi "najväčších ekonomických tigrov" a pre BRICS tak nemusia byť výhodou. Možné rozšírenie označil za symbolický krok, ktorý ukazuje, že viacero štátov globálneho Juhu má záujem na zmene súčasného globálneho systému s dominantnou pozíciou Západu a predovšetkým Spojených štátov.



"Zároveň ale tieto štáty okrem ambície mať na globálnom javisku väčšie slovo nespája žiadna koherentná vízia, ako by reformovaný globálny poriadok mal vyzerať," povedal. Dodal, že viacero členov zoskupenia navyše má stále záujem na konštruktívnych vzťahoch s USA.



"Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, či India a Brazília rozvíjajú v rôznej miere aj bezpečnostnú spoluprácu so Spojenými štátmi," uviedol. Z ich pohľadu ide podľa Šeboka v prípade zapojenia do BRICS o diverzifikáciu partnerov a ekonomických príležitostí, nie o zavrhnutie USA. "Nemajú preto záujem, ako je to v prípade Ruska a Číny, smerovať organizáciu do polohy priameho oponenta USA a Západu," povedal.



Čína podľa analytika vníma BRICS ako jedno z fór, kde môže prehadzovať svoju víziu globálneho politického poriadku. "Najväčším problém pre Čínu je však India, v ktorej záujme je participovať v organizáciách s dominantnou pozíciou Číny (napríklad v Šanghajskej organizácii spolupráce - SCO), pretože môže vyvažovať jej vplyv a korigovať ich vývoj v kontexte vlastných záujmov," uviedol.