Analytik: Samovražedným teroristickým útokom sa nedá úplne zabrániť

New York/Bratislava 10. septembra (TASR) - Nielen Spojené štáty, ale aj svet si v týchto dňoch pripomína tragické udalosti z 11. septembra 2001. Presne pred 20 rokmi sa stali USA terčom najkrvavejších teroristických útokov vo svojich dejinách, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín a približne 6000 utrpelo zranenia.



Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v Spojených štátoch. Dve lietadlá narazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center, WTC) v New Yorku, tretie do budovy Pentagónu vo Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.



Nebol to však prvý teroristický útok na známe dvojičky v New Yorku. Teroristi na ne zaútočili už osem rokov predtým. K prvému bombovému útoku na Svetové obchodné centrum došlo 26. februára 1993, keď v žltej dodávke zaparkovanej v podzemnej garáži pod Severnou vežou vybuchla 600-kilogramová nálož. Zabila šesť ľudí a viac ako tisíc ich zranila.



Bombový útok vo februári 1993, za ktorým bola al-Káida, vykonali šiesti islamskí radikáli. Jeden z nich, Chálid Šajch Muhammad, stál neskôr aj za plánovaním teroristických útokov z 11. septembra 2001.



"Druhý útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku sa zaraďuje medzi samovražedné teroristické útoky, kde zbraňou boli lietadlá. Usmernené boli na ciele v New Yorku, aby sa tým dosiahla vysoká ničivá úroveň pri náraze lietadiel na zvolené ciele, ktorej základom boli veľké množstvá leteckého benzínu. K úspechu teroristického útoku prispelo aj nedostatočné zhodnotenie existujúcich informácií a ich skoordinovanie," povedal pre TASR bezpečnostný analytik Jozef Klavec.



Americký prezident George W. Bush vyhlásil po útokoch vojnu terorizmu. Necelý mesiac po 11. septembri 2001 sa začala medzinárodná operácia Trvalá sloboda ako odpoveď USA a ich spojencov na atentáty. Expert na terorizmus Jozef Klavec vidí jej úspechy, ale aj neúspech. "Odpoveďou na tento teroristický útok bol zásah americkej armády proti Talibanu, ktorý poskytol bezpečný priestor pre al-Káidu. Útok bol úspešný. Taliban sa stiahol z Kábulu a vodca teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládin sa po určitom čase usídlil vo vile v pakistanskom Abotabáde, kde bol 2. mája 2011 zlikvidovaný. Neúspech operácie spočíval v nevytvorení podmienok na stabilitu nového režimu," pripomenul Jozef Klavec.



Bezpečnostný analytik sa domnieva, že po stiahnutí amerických a aliančných vojsk z Afganistanu sa nebezpečenstvo terorizmu na svete zásadným spôsobom nezvýšilo, ale mohlo by ísť o "určitú inšpiráciu pre regionálne teroristické skupiny". A čo je podľa neho potrebné podniknúť, aby Európu i svet opäť nezasiahla vlna samovražedných teroristických útokov, ako tomu bolo koncom uplynulého mesiaca na letisku v Kábule? "Samovražedným teroristickým útokom sa nedá úplne zabrániť. V určitom počte prípadov im ale možno zabrániť, a to získaním adekvátnych spravodajských informácií v rámci spolupráce služieb na tomto úseku," uviedol pre TASR odborník na terorizmus Jozef Klavec.