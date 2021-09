Analytik: Šancu stať sa novým nemeckým kancelárom má Scholz i Laschet

Berlín 27. septembra (TASR) - Šancu stať sa novým nemeckým kancelárom má Olaf Scholz z víťaznej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ale aj Armin Laschet, predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorá skončila v nedeľňajších parlamentných voľbách na druhom mieste. Povedal to v rozhovore pre TASR profesor Stephan Bröchler z Vysokej školy ekonómie a práva (HWR) Berlin.



"Kancelárom sa stane ten, kto bude schopný dosiahnuť väčšinu v Spolkovom sneme (Bundestagu), a nie nevyhnutne víťaz volieb Olaf Scholz," pripomína analytik. Nie je isté, či sa sociálny demokrat stane kancelárom, keďže liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) pred možným spojenectvom s SPD verejne uprednostnili vládu s CDU/CSU a Zelenými. Zelení síce preferujú koalíciu s SPD, avšak nevylučujú ani vládnutie s konzervatívcami, pripomína Bröchler.



"Existuje nielen teoretická, ale aj celkom praktická šanca, že kancelára bude vyberať CDU/CSU," tvrdí analytik, a to aj napriek tomu, že konzervatívci nie sú víťaznou stranou. Konkrétne sa tak stane v prípade vzniku koaličnej vlády únie so Zelenými a FDP. "To, či Armin Laschet povedie vládu ako spolkový kancelár, však bude závisieť od toho, či má naďalej podporu únie, alebo musí odstúpiť (z postu šéfa CDU)," upozorňuje.



Denník Die Welt si v tejto súvislosti všíma, že Lascheta po volebnom debakli jeho strany v pondelok vyzvala na odchod z pozície šéfa CDU poslankyňa reprezentujúca túto stranu v krajinskom sneme v Porýní-Falcku Ellen Demuthová. "Armin Laschet, prehrali ste. Prosím, pochopte to. Zabráňte ďalším škodám CDU a odstúpte," apelovala na sociálnej sieti Twitter.



"Pre úniu je volebný výsledok katastrofou," dodáva Bröchler s tým, že "Armin Laschet sa musí zodpovedať za najhorší výsledok CDU od založenia Nemeckej spolkovej republiky". Laschet už síce priznal chyby v predvolebnom boji a avizoval i vyrovnanie sa s volebným výsledkom, na zasadnutí predsedníctva strany ho však kritizovali za to, že CDU by mala jasnejšie priznať volebnú porážku.



"Rozhovory o vytvorení vlády prebiehajú inak, ako to bolo po predošlých voľbách so Spolkového snemu," naznačuje analytik. "Po prvý raz máme dvoch politikov – Olafa Scholza a Armina Lascheta –, ktorí vedú koaličné rokovania a chcú zastávať post kancelára. Novinkou je i to, že Zelení a FDP sa stretávajú na sondážne rozhovory ešte pred samotnými rokovaniami s SPD a úniou CDU/CSU," hovorí.



"Počítam s tým, že koaličné rokovania sa skončia omnoho skôr, než tomu bolo po voľbách v roku 2017, keď sa natiahli až do polovice januára 2018," predpokladá. Situáciu sa skomplikovala po tom, čo FDP v novembri prerušila trojstranné rokovania s SPD a Zelenými.



Víťazná SPD v nedeľných voľbách do Spolkového snemu získala 25,7 percenta hlasov, zatiaľ čo za blok CDU/CSU hlasovalo 24,1 percenta voličov. Tretí sú Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov.