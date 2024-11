Analytik: Šefčovič bude výrazne ovplyvňovať ekonomické smerovanie EÚ

Štrasburg 27. novembra (TASR) – Portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť patrí medzi jedno z najvplyvnejších v Európskej komisii (EK). Ide dosiaľ o najsilnejšiu oblasť, ktorú bude mať novozvolený slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič na starosti. V rozhovore pre TASR to uviedol Filip Křenek z Inštitútu pre európsku politiku Europeum v Prahe.



Šefčovič už pôsobil ako komisár pre energetiku, v prípade obchodu ide o výhradnú kompetenciu Európskej únie. To podľa analytika zvyšuje váhu jeho pozície. Dôležitosť eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť je podľa neho významné aj vzhľadom k rastúcemu obchodnému napätiu medzi EÚ, Čínou a USA.



"Na riešenie týchto výziev bude musieť Únia posilniť svoju schopnosť brániť sa proti nekalým obchodným praktikám a chrániť európsky priemysel pred dampingom (vývoz tovaru za stratové ceny s cieľom zaujať zahraničné trhy, pozn. TASR) alebo nedovolenými subvenciami (nepovolená podpora podniku z verejných prostriedkov, pozn. TASR)," spresnil.







Slovenský eurokomisár bude musieť podľa Křenka nájsť rovnováhu medzi požiadavkami ochrany európskeho trhu a potrebou otvorenosti proti strategickým obchodným partnerom. Výzvou bude aj zníženie závislosti od Číny v oblasti kritických surovín a kľúčových technológií. Ako príklad surovín uviedol lítium, kobalt a mangán, v prípade technológií batérie, mikročipy či solárne a veterné elektrárne. V týchto, ale aj ďalších oblastiach nie je Európa v súčasnosti podľa jeho slov sebestačná a preto sa hospodárska bezpečnosť dostala aj do názvu portfólia.



Po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách narastajú v EÚ obavy o výrazné zníženie transatlantickej spolupráce v oblasti obchodu. Ak by Trumpova administratíva opätovne zaviedla vysoké clá na európsky tovar, Šefčovič by podľa analytika musel rázne reagovať, čo by mohlo zahŕňať odvetné opatrenia v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). EÚ by mohla podľa neho zvážiť zavedenie vlastných ciel na americké výrobky v kľúčových odvetviach vývozu USA.



"Šefčovič však dal jasne najavo, že nie je v záujme Európy eskalovať obchodnú vojnu s USA. Naopak, plánuje obnoviť dialóg medzi EÚ a USA v rámci Rady pre obchod a technológie, čo by malo umožniť rýchlejšie riešenie prípadných sporov," vysvetlil Křenek.



Dôležitou oblasťou bude aj nutnosť reformy WTO a osud veľkých dohôd o voľnom obchode, ako je napríklad dohoda s Latinskou Amerikou (Mercosur). "V neposlednom rade sa bude musieť vysporiadať aj s potrebou modernizácie colného systému EÚ, ktorý je kľúčový pre zaistenie bezpečnosti a efektívnosti pohybu tovaru na spoločnom trhu," vysvetlil pre TASR ekonóm z think-tanku Europeum.







Podľa neho bude mať Šefčovič k dispozícii celý rad nástrojov na riešenie výziev globálneho obchodu a zabezpečenie hospodárskej stability a prosperity Únie, čo mu umožní výrazne ovplyvňovať ekonomické a politické smerovanie EÚ.



O pozícii komisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť sa hovorí aj ako o "komisárovi obchodných vojen" v súvislosti s narastajúcim napätím so svetovými ekonomikami. Podľa Křenka to v prípade slovenského eurokomisára platiť nebude. "Šefčovič sa sám štylizuje skôr do úlohy diplomata a obhajcu európskych záujmov než do úlohy komisára obchodných vojen. Jeho prístup je založený na záväzku EÚ k spravodlivému obchodu a ochrane vlastného trhu, nie na eskalácii konfliktov," uviedol s tým, že pre Šefčoviča bude kľúčové zaistiť férové podmienky pre európske podniky.



Slovenský eurokomisár je podľa Křenka pripravený využiť celý súbor európskych nástrojov na ochranu trhu, ak by si to situácia vyžadovala. "Tento prístup je zrejmý napríklad v jeho postoji k Číne, kde podporuje rokovania o spravodlivých obchodných vzťahoch, ale zároveň pripúšťa možnosť zavedenia ochranných opatrení," skonštatoval na záver pre TASR Křenek.























(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)