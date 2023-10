Analytik: Spolupráca KĽDR a Ruska by destabilizovala severovýchod Ázie

Soul 3. októbra (TASR) - Vojenská spolupráca Severnej Kórey a Ruska by mohla destabilizovať región severovýchodnej Ázie. Tieto krajiny by posilnila voči USA, Južnej Kórei a Japonsku. Pre TASR to uviedol Mason Richey, docent v odbore medzinárodnej politiky na Kórejskej univerzite zahraničných štúdií (HUFS) v Soule.



Severokórejský vodca Kim Čong-Un a ruský prezident Vladimir Putin sa mimoriadne stretli v polovici septembra, čo vyvolalo medzi západnými krajinami obavy, že Moskva a Pchjongjang sa dohodnú na spolupráci. Richey uviedol, že vidí hrozbu "najmä v prípade vojenskej spolupráce týchto krajín, ktorá by destabilizovala región severovýchodnej Ázie a znamenala by porušenie medzinárodných sankcií".



Spolupráca KĽDR a Ruska by podľa Richeyho mohla mať vplyv aj na Ukrajinu. Predpokladá sa totiž, že Moskva má záujem o nákup severokórejskej munície, aby mohla pokračovať v bojoch na Ukrajine, zatiaľ čo Pchjongjang má záujem o spoluprácu s Ruskom v oblasti vesmírnych technológií s cieľom skonštruovať špionážne satelity.



Richey dodal, že pokiaľ by Kim Čong-Un spolupracoval s Ruskom, mohol by znížiť závislosť svojej krajiny od Číny. Zatiaľ to však podľa neho nie je isté.



Vládni predstavitelia USA, Južnej Kórey a Japonska vyjadrili hlboké znepokojenie nad stretnutím lídrov Ruska a KĽDR. Zdôraznili, že prípadná vojenská spolupráca Moskvy a Pchjongjangu by bola v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, za ktoré hlasovalo aj samotné Rusko. Koncom septembra tieto krajiny avizovali, že plánujú podniknúť rázne opatrenia, aby zabránili možnej dohode o dodávke zbraní medzi Ruskom a Severnou Kóreou.