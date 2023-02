Analytik: Tak veľkú vojenskú podporu Západu pre Ukrajinu čakal málokto

Zürich 23. februára (TASR) - Rozsah vojenskej podpory západných krajín pre Ukrajinu po začiatku ruskej invázie mnohých prekvapil. Len málokto očakával, že členovia Severoatlantickej aliancie poskytnú Kyjevu i moderné tanky či výcvik pre ukrajinských vojakov. Pre TASR to povedal Niklas Masuhr, bezpečnostný analytik zo Spolkovej technickej vysokej školy vo švajčiarskom Zürichu.



Rusko spustilo rozsiahly útok na susednú Ukrajinu vlani 24. februára. Ruský prezident Vladimir Putin to označil za "špeciálnu vojenskú operáciu", ktorej cieľom mala byť "demilitarizácia a denacifikácia Ukrajiny".



Ruské vojská obsadili krátko po začatí invázie veľkú časť Doneckej a Luhanskej oblasti na východe a časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. V súčasnosti prebiehajú najväčšie boje na východe Ukrajiny v Luhanskej a Doneckej oblasti – ohniskom bojov je už niekoľko mesiacov mesto Bachmut v Doneckej oblasti.



Masuhr si myslí, že za súčasných podmienok sa frontová línia s najväčšou pravdepodobnosťou do leta zásadne neposunie ani jedným smerom. Podľa jeho slov sa zdá, že Rusko ani Ukrajina momentálne nedokážu viesť prelomové vojenské operácie.



Pripomenul však, že ak by sa podmienky na bojisku zásadne zmenili, napríklad ak by jedna zo strán vyčerpala svoje zásoby munície, situácia by sa mohla rýchlo zmeniť.



Západné krajiny poskytli Ukrajine od začiatku vojny rozsiahlu vojenskú podporu – dodali jej napríklad systémy protivzdušnej obrany či húfnice a prisľúbili aj moderné tanky i bojové vozidlá pechoty (BVP) potrebné na spustenie protiofenzívy.



Masuhr uviedol, že západné tanky sú pre Ukrajinu dôležité, no zdôraznil najmä veľký význam bojových vozidiel pechoty Marder a Bradley, ktoré podľa neho Kyjev nevyhnutne potrebuje na prechod do protiofenzívy. Jedna obrnená brigáda však vývoj vojny nezmení, poznamenal.



"Systémy protivzdušnej obrany a delostrelectvo (vrátane munície) pravdepodobne zostanú najdôležitejšie, keďže ide o minimálne požiadavky na obranu," uviedol analytik. Ukrajina sa podľa neho nemôže spoliehať na to, že Rusko vyčerpá svoje zásoby munície.



Generál Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA, nedávno povedal, že Rusko ani Ukrajina pravdepodobne nedosiahnu svoje ciele vojenskou cestou a očakáva preto, že rusko-ukrajinský konflikt sa skončí za rokovacím stolom.



Masuhr uviedol, že situácia na bojisku zásadne ovplyvňuje vyjednávacie pozície. Podľa jeho slov je teda otázne to, či budú mierové rokovania rovnocenné, alebo bude mať jedna zo strán výraznú výhodu.