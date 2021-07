Analytik: Taliban môže za šesť mesiacov začať dobýjať aj veľkomestá

Kábul 16. júla (TASR) – Afganské vládne sily budú schopné odporovať Talibanu ešte šesť mesiacov, potom však bez vzdušnej a logistickej podpory Spojených štátov môže toto islamistické hnutie začať dobýjať aj veľkomestá. Pre TASR to uviedol Alí Jávar Ádilí z nezávislého think-tanku Afghanistan Analysts Network.



„Vnímanie (verejnosti) a propaganda pracujú v prospech Talibanu, ktorý sa teraz sústreďuje na vojenské víťazstvo. Vláda síce trvá na tom, že si udrží kontrolu nad provinciálnymi metropolami a dôležitými strategickými miestami," zatiaľ však v porovnaní s Talibanom dosiahla len málo vojenských úspechov, približuje Ádilí.



„Ak sa talibom podarí dobyť veľké provinciálne mesto, myslím si, že to zásadne zrýchli ich postup a môžu sa zamerať aj na Kábul," dodal.



V hlavnom meste Afganistanu sídlia viaceré medzinárodné organizácie a nachádza sa v ňom aj americká ambasáda a 650 vojakov, ktorí ju chránia. Čo sa s nimi stane v prípade, ak sa Taliban dostane až ku Kábulu, momentálne podľa Ádilího nie je zrejmé.



„Spojené štáty a medzinárodná komunita hovoria, že pokračovanie ich diplomatických misií závisí od bezpečnosti kábulského letiska," pripomenul Ádilí.



Turecko síce súhlasilo, že bude letisku poskytovať bezpečnostnú podporu, Taliban však varoval, že pobyt zahraničných síl v Afganistane pod akoukoľvek zámienkou považuje za okupáciu, na ktorú bude primerane reagovať.



„Myslím si, že (budúca) bezpečnostná situácia kábulského letiska nie je dostatočne jasná," povedal Ádilí.



„USA a medzinárodné spoločenstvo taktiež v minulosti uviedli, že s Talibanom nebudú spolupracovať, ak sa moci ujme násilím. Zároveň je však zrejmé, že krajiny pozorne sledujú, ako sa Taliban správa, čo môže naznačovať, že sú ochotné s ním spolupracovať," priblížil Ádilí.



Analytik poukázal na britského ministra obrany Bena Wallacea, ktorý tento týždeň povedal, že Londýn je pripravený s Talibanom spolupracovať.



„Naozaj neexistujú nijaké záruky v súvislosti s tým, ako budú USA alebo zvyšok medzinárodného spoločenstva postupovať, ak bude Taliban postupovať (na Kábul)," povedal Ádilí.



Rovnako ťažké je podľa neho predvídať správanie tohto afganského hnutia. „(Taliban) vydáva vyhlásenia, že nebude ohrozovať diplomatické misie ani aktérov humanitárnej pomoci v Afganistane. Ale myslím si, že ich činy nie sú v súlade s touto (umiernenou) rétorikou," dodal.



Rýchlosť, akou bol Taliban schopný dobyť veľké územia, obyvateľov Afganistanu prekvapil, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že vládne sily mali posledné dve desaťročia podporu Spojených štátov, pokračoval Ádilí. Najvýznamnejšie úspechy dosiahli talibovia na severe Afganistanu.



V snahe vysvetliť tieto udalosti sa medzi miestnymi obyvateľmi začali šíriť aj konšpiračné teórie, hnané do istej miery aj propagandou a dezinformáciami Talibanu.



„Vzniklo tu niekoľko viac-menej konšpiračných teórii, napríklad že (rýchly postup Talibanu) má slúžiť ako zámienka pre USA a medzinárodné spoločenstvo pre návrat ich síl do Afganistanu. Ďalšia teória je, že vláda nariadila stiahnutie vojakov zo severných okresov, a tak dovolila militantom ich obsadiť s cieľom oslabiť vplyv konkurenčných politikov v tých oblastiach," priblížil Ádilí.