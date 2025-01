Analytik: V4 čelí rozporom, Poľsko sa snaží o efektívnejšie spolupráce

Washington 15. januára (TASR) - Poľsko sa snaží o efektívnejšie regionálne formáty spolupráce pre vážne rozpory v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). V utorkovej analýze pre Eurasia Daily Monitor to uviedol Janusz Bugajski z amerického think-tanku Jamestown Foundation. Podľa jeho slov sa V4 ocitla v kríze po ruskej invázii na Ukrajinu. Informuje o tom spravodajca TASR.



"V4 ako nadnárodný formát na posilnenie solidarity a bezpečnosti v strednej Európe sa stala nadbytočnou, keďže Maďarsko a Slovensko zaujímajú čoraz viac proruské postoje, ktoré sú v rozpore s postojmi Poľska a Česka," uviedol Bugajski. Ukázalo sa to podľa neho na minuloročnom summite V4 v Prahe, kde český a poľský premiéri vyzývali na pokračovanie vojenskej podpory pre Ukrajinu, zatiaľ čo maďarský a slovenský premiéri odmietli vojenskú pomoc a vyzvali na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu aj Rusko.



Varšava sa preto podľa Bugajskeho snaží využiť iné európske regionálne iniciatívy na podporu svojej agendy počas predsedníctva v Rade EÚ. Poľsko ho na pol roka prevzalo 1. januára od Maďarska. Jeho cieľom je posilnenie obranných kapacít EÚ, podpora Ukrajiny a odolnosť proti dezinformáciám a zahraničným zásahom.



Súčasná poľská vláda sa podľa neho zamerala na posilnenie severovýchodného krídla NATO, prehlbuje svoje vzťahy s krajinami v rámci Baltského mora a Poľsko bolo pozvané ako pozorovateľ do tzv. Nordicko-Baltskej osmičky. Zároveň sa snaží o obnovu Weimarského trojuholníka, teda osi Paríž-Berlín-Varšava v snahe využiť aktuálnu slabosť vlád Nemecka a Francúzska na posilnenie poľského vplyvu v EÚ.



Medzi ďalšie medzinárodné iniciatívy Poľska patrí napr. Lublinský trojuholník (Poľsko, Litva a Ukrajina), ktorý nadväzuje na Lublinskú úniu z 16. storočia a následný spoločný Poľsko-Litovský štát. Ďalšie iniciatívy sú Bukurešťská deviatka, ktorá vznikla z iniciatívy poľského a rumunskeho prezidenta po ruskej anexii Krymu, či Iniciatíva Trojmoria, ktorá spája 12 štátov medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom. Súčasťou týchto dvoch skupín je aj Slovensko.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)