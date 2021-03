Analytik: Voľby v Izraeli ovplyvnila aj očkovacia kampaň

Praha/Jeruzalem 26. marca (TASR) - Výsledky parlamentných volieb v Izraeli ovplyvnila očkovacia kampaň proti ochoreniu COVID-19 i vyšetrovanie premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý čelí obvineniam z korupcie. Prípadná zostavená vláda však bude vzhľadom k rozloženiu kresiel krehká. Pre TASR to povedal Jakub Záhora z Katedry Blízkeho východu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.



Blok vedený stranou Jednota (Likud) premiéra Netanjahua a zložený z pravicových a náboženských strán by na základe výsledkov volieb mohol v izraelskom parlamente (Knesete) obsadiť 52 poslaneckých kresiel, píše agentúra AP. To však nie je dostatočný na zisk väčšiny v 120-člennom parlamente.



"Vzhľadom na to, že Netanjahu a ani jeho súperi nemajú jasnú väčšinu, sa dá očakávať dlhé a nepredvídateľné vyjednávanie o možných koalíciách," povedal Záhora a dodal, že "aj keby sa vládu podarilo zostaviť, tak bude vzhľadom na rozloženie kresiel značne krehká".



"Výsledky utorkových volieb opäť potvrdili dlhodobý trend ideologického posunu izraelskej politiky doprava," povedal Záhora. Pripomenul, že ľavicové strany získali len 19 z celkového počtu 120 kresiel v izraelskom parlamente.



S tým podľa Záhoru súvisí aj to, že hlavnou témou volieb bola okrem zvládnutia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 i osoba premiéra Benjamina Netanjahua - a nie ideologické rozpory.



V otázkach bezpečnosti, zahraničnej politiky a postoja voči Palestínčanom nie je podľa Záhoru medzi Netanjahuom a jeho hlavnými vyzývateľmi zásadný rozdiel. "Voľby sa točili predovšetkým okolo vyšetrovania Netanjahua z korupcie a jeho útokov na políciu a súdny systém," povedal.



Netanjahuovi podľa Záhoru pomohla i úspešná očkovacia kampaň, na ktorej "postavil veľkú časť svojej volebnej kampane".



"Ak by sa voľby konali pred pár mesiacmi, keď sa ešte očkovanie nerozbehlo a vláda bola pod tvrdou kritikou z dôvodu nezvládnutia situácie, tak by bol náskok Likudu v počte získaných kresiel podľa prieskumov menší," dodal.



Súdny proces s Netanjahuom, ktorý je okrem iného obvinený z korupcie a podvodu, sa začal vlani v máji.



Najdlhšie slúžiaci premiér v izraelskej histórii tvrdí, že obvinenia - vznesené generálnym prokurátorom, ktorého sám vymenoval - sú súčasťou honu na čarodejnice, ktorý ho má dostať z úradu.



Netanjahuova strana Likud a jej spojenci získali vo voľbách 52 kresiel. Blok strán, ktoré sa zaviazali, že nepodporia prípadnú vládu Netanjahua, má 57 mandátov, píše AP.



Koalícia strán Pravica (Jamina), ktorá získala sedem kresiel, a Islamské hnutie (Ra'am) so štyrmi mandátmi sa ešte nepripojili k žiadnemu z blokov.



Mansúr Abbás, vodca Islamského hnutia (Ra'am), zastupujúceho záujmy izraelských Arabov, už naznačil, že za istých podmienok je otvorený podpore Netanjahuovej pravicovej koalície.



Becalel Smotrič, líder strany Židovský domov (Ha-bajit ha-jehudi), však na margo spomínaného spojenectva uviedol, že "pravicová vláda s podporou Abbása nebude".