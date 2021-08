Analytik z Kábulu: Taliban si momentálne upevňuje moc

Bojovník islamistického hnutia Taliban hliadkuje v kábulskej štvrti Wazír Akbar Chán 18. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Kábul 19. augusta (TASR) - Ulice afganskej metropoly Kábul sú nezvyčajne vyľudnené a veľké trhoviská zatvorené. Ľudia si bojovníkov hnutia Taliban fotia a niektorí sa s nimi aj rozprávajú. V meste panuje neistota o tom, ako budú talibovia vládnuť, keď sa im podarí skonsolidovať moc. Pre TASR to uviedol obyvateľ Kábulu a výskumník nezávislého think-tanku Afghanistan Analysts Network (AAN) Alí Jávar Ádilí.priblížil Ádilí.Niektoré médiá so sídlom v Kábule sa po prerušení prevádzky vrátili v utorok do práce, zatiaľ však nie je zrejmé, či sa obsah týchto médií po príchode Talibanu zmenil.povedal Ádilí.Podľa hovorcu Talibanu Zabíhulláha Mudžáhida sa Ádilí nemá čoho báť. Militantné hnutie podľa vlastných slov omilostilo každého, kto spolupracoval so zahraničnými inštitúciami. Ádilí je však skeptický.približuje Ádilí s tým, že napriek tomu už teraz vníma viacero znepokojivých signálov.pokračuje Ádilí. Taliban je predovšetkým paštúnske hnutie.priblížil Ádilí s tým, že hovorca Talibanu už na svojej prvej tlačovej konferencii oznámil obmedzenia verejného života.Zabíhulláh Mudžáhid v utorok vyhlásil, že talibovia budú rešpektovať práva žien, ale v medziach noriem islamského práva. Taktiež uviedol, že Taliban chce, aby súkromné médiá "zostali nezávislé". Zdôraznil však, že novinári "by nemali pracovať proti národným hodnotám".Bojovníci Talibanu ľahko obsadili Kábul a väčšinu krajiny, pričom veľké časti bez akéhokoľvek boja. Dôvody sú podľa Ádilího rôznorodé, spomína však najmä nízku morálku bezpečnostných síl a zlé plánovanie a vodcovstvo prezidenta Ašrafa Ghaního.Prezident bol navyše vo väčšine krajiny veľmi nepopulárny a nemal dôveru provinčných lídrov, čo talibom umožnilo viacero provincií ovládnuť po dohode s miestnymi vodcami.pokračuje Ádilí.V provincii Herát zorganizoval v júni jej bývalý guvernér Ismáíl Chán stovky svojich lojalistov s cieľom bojovať proti militantnom, pripomína Ádilí.povedal Ádilí. "Toto rozhodnutie verejnosti zdôvodnil tým, že ľudia nechcú milície, skutočný dôvod je však nepoznáme," dodal.zhrnul Adilí.Taliban má síce pod kontrolou väčšinu Afganistanu, niektoré oblasti však napriek tomu kladú odpor, pripomína Ádilí.vysvetlil Ádilí. Provincia Pandžšír severne od Kábulu pod vedením viceprezidenta Amrulláha Sáliha, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny, taktiež vyhlásila odboj proti Talibanu.Bojovníci Talibanu po ústupe spojeneckých vojsk obsadili v nedeľu 15. augusta afganské hlavné mesto Kábul a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO.