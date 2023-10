Analytik z USA: Bude ťažké zvoliť predsedu Snemovne reprezentane

Washington 11. októbra (TASR) - Výber nového predsedu americkej Snemovne reprezentantov bude zložitý, keďže máloktorý kandidát bude ochotný ustúpiť skupine radikálnych republikánov po tom, čo sa im podarilo dosiahnuť odvolanie doterajšieho predsedu Kevina McCarthyho. V rozhovore pre TASR to uviedol Simon Miles, odborný asistent na Sanford School of Public Policy Dukeovej Univerzity v americkom Durhame.



Republikánskeho predsedu snemovne McCarthyho minulý týždeň kongresmani odvolali z funkcie – stalo sa tak vôbec prvýkrát v americkej histórii. Za jeho odvolanie hlasovali všetci prítomní kongresmani Demokratickej strany a osem vzbúrených radikálnych republikánov vedených Mattom Gaetzom, ktorý návrh na odvolanie predložil. Dôvodom bola McCarthyho spolupráca s Demokratickou stranou pri odvrátení hroziaceho shutdownu – prerušenia financovania federálnych inštitúcií.



Snemovňu reprezentantov, v ktorej má Republikánska strana tesnú väčšinu, dočasne vedie McCarthyho spojenec Patrick McHenry.



Miles upozornil, že Snemovňa reprezentantov bez riadne zvoleného predsedu nefunguje v bežnom režime, čo predstavuje veľký problém pre americkú vládu.



V praxi to znamená, že nie je napríklad možné schvaľovať zákony alebo iné uznesenia v snemovni. Prezident USA Joe Biden v stredu priznal, že chaos v Republikánskej strane, ktorý paralyzuje jednu z komôr amerického Kongresu, vyvoláva znepokojenie v súvislosti s pomocou pre Ukrajinu.



O post predsedu dosiaľ verejne vyhlásili záujem republikáni Jim Jordan a Steve Scalise, napísal v pondelok americký denník The Washington Post.



Miles naznačil, že obavy o ďalšiu pomoc Spojených štátov pre Ukrajinu by mohli vzrásť v prípade, ak by sa novým predsedom snemovne stal Jordan, ktorého podporuje exprezident Donald Trump. Pokračovanie americkej podpory pre Ukrajinu má lepšie vyhliadky, ak zvolia Scaliseho, myslí si Miles.



Analytik skonštatoval, že väčšina republikánov v Snemovni reprezentantov stojí na strane Ukrajiny, no mnohí sú ochotní uprednostniť politicky motivované rozhodnutia.



Scalise by v prípade zvolenia mohol spojiť hlasovanie o ďalšej pomoci pre Ukrajinu s niektorými záležitosťami bezpečnosti amerických hraníc, a to by kongresmani pravdepodobne schválili, myslí si Miles.



Odborný asistent z Dukeovej Univerzity v americkom Durhame predpokladá, že voľba nového predsedu Snemovne reprezentantov bude veľmi zložitá. Poukázal na skutočnosť, že republikáni majú v snemovni iba tesnú väčšinu, takže Gaetz a jeho spojenci si budú klásť podmienky. Okrem toho sa podľa Milesa budú potenciálni kandidáti obávať, že by mohli nakoniec dopadnúť ako McCarthy.