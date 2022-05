Zhang: Šalamúnove ostrovy chcú paktom s Čínou využiť súperenie veľmocí

Canberra/Honiara 13. mája (TASR) - Nedávno uzavretý bezpečnostný pakt medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi vyvoláva vážne obavy v rámci geopolitického súperenia medzi Washingtonom a Pekingom v indicko-tichomorskej oblasti. Pre TASR to uviedol výskumný pracovník Austrálskej národnej univerzity (ANU) Denghua Zhang, ktorý poukázal, že krok Šalamúnových ostrovov bol zrejme motivovaný snahou využiť súperenie týchto veľmocí vo svoj prospech.



Čína oznámila podpísanie paktu so Šalamúnovými ostrovmi v apríli. Spojené štáty, Austrália a Nový Zéland v tejto súvislosti vyjadrili vážne obavy a poukázali na rastúci vplyv Číny v regióne. Upozorňujú, že táto dohoda umožní Pekingu postaviť na Šalamúnových ostrovoch vojenskú základňu, ktorá by znamenala stálu prítomnosť čínskej armády v indicko-tichomorskej oblasti. Austrálsky minister obrany Peter Dutton dokonca vyhlásil, že jediným spôsobom, ako zaistiť mier, je pripraviť sa na vojnu s Čínou.



Zhang si však myslí, že aj napriek podpisu tohto bezpečnostného paktu sa bude Peking v blízkej budúcnosti skôr zaoberať Taiwanom, ktorý považuje za súčasť svojho územia, a situáciou v Juhočínskom a Východočínskom mori. "Ak sa však potvrdia špekulácie, že Čína plánuje na Šalamúnových ostrovoch postaviť vojenskú základňu, prehĺbi to ešte viac napätie medzi Washingtonom a Pekingom v Tichomorí. Musíme počkať, ako sa situácia vyvinie," uviedol Zhang.



Šalamúnove ostrovy v posledných rokoch výrazne zmenili smerovanie svojej zahraničnej politiky, keďže ešte do roku 2019 uznávali samostatnosť Taiwanu, čo je v rozpore so záujmami Číny. Za týmto obratom v zahraničnej politike Honiary stojí podľa experta niekoľko faktorov. "Cieľom vlády Šalamúnových ostrovov je pritiahnuť čínske investície na zlepšenie vlastnej infraštruktúry," povedal Zhang. Honiaru podľa neho strategicky priťahuje taktiež obrovský vplyv Číny ako rastúcej superveľmoci. "Okrem toho je Peking najväčším obchodným partnerom tohto tichomorského súostrovia," dodal Zhang.



Vláda premiéra Šalamúnových ostrovov Manasseha Sogavareho sa snaží svoju zahraničnú politiku orientovať na maximalizáciu ziskov, povedal výskumný pracovník ANU. Dodal, že malé ostrovné štáty takto zvyknú využívať geopolitickú rivalitu vo svoj prospech.



Námestníka amerického ministra zahraničných vecí pre záležitosti východnej Ázie a Tichomoria Daniel Kritenbrink nedávno na novinársku otázku nevylúčil vojenskú intervenciu USA voči Šalamúnovým ostrovom v prípade, ak na svojom území umožnia Číne vybudovať vojenskú základňu. Rázna odpoveď tradičných mocností na tento bezpečnostný pakt podľa Zhangových slov spôsobí, že ostatné ostrovné štáty v oblasti budú veľmi opatrné pri uzatváraní podobných dohôd s Čínou. "Väčšina z týchto malých štátov chce v súčasnosti vyvážiť svoje vzťahy s Čínou a USA, nie postaviť sa na jednu stranu," uzavrel Zhang.



Podľa návrhu paktu, ktorý unikol na verejnosť, bude môcť Čína so súhlasom Šalamúnových ostrovov vysielať k ich územiu svoje lode, dopĺňať tam zásoby či absolvovať medzipristátia lietadiel podľa vlastnej potreby. Na žiadosť Honiary bude môcť byť na ostrovoch nasadená čínska polícia za účelom udržania "spoločenského poriadku". Čínske ozbrojené zložky budú môcť na základe paktu ochraňovať čínsky personál na Šalamúnových ostrovoch aj realizáciu významných projektov.