Analytik:Vučič bude chcieť v zahraničí využiť posilnenú domácu pozíciu

Belehrad 18. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa bude po víťazstve svojej strany v nedeľňajších parlamentných voľbách snažiť využiť svoju posilnenú pozíciu aj na medzinárodnej scéne a pravdepodobne nebude ochotný pristúpiť na kompromis s Kosovom. Pre TASR to v pondelok uviedol analytik českej Asociácie pre Medzinárodné otázky (AMO) Petr Čermák.



"Vučič sa bude snažiť využiť posilnenú pozíciu svojej vlády na medzinárodnej scéne. Suverénne víťazstvo mu dodá politickú silu najmä v zložitých vyjednávaniach o normalizácii vzťahov s Kosovom, ktoré dlhodobo zastali na mŕtvom bode. Môžeme očakávať, že so silnou domácou pozíciou nebude ochotný pristúpiť na kompromis, ktorý by preňho nebol výhodný, čo v kombinácii s podobne nekompromisným prístupom kosovského premiéra Albina Kurtiho nedáva nádej na rýchly prelom v jednaniach," uviedol Čermák.



"Rovnako sa bude snažiť využiť svoju posilnenú domácu pozíciu vo vzťahu k Európskej únii, ktorý využíva účelovo rovnako ako vzťah s Ruskom alebo Čínou na posilnenie pozície na medzinárodnej scéne," uviedol ďalej analytik s tým, že európski predstavitelia, ktorí majú dlhodobý problém s Vučičovou politikou, budú ešte viac zvažovať, ako sa k Srbsku postaviť a či sa dá Vučič považovať na spoľahlivého partnera.



Čermák zároveň upozornil na to, že počas volebnej noci bolo hlásených niekoľko podozrení z volebných manipulácií. "Aj keď volebné výsledky nakoniec budú napriek protestom opozície uznané za platné, k skutočnej férovosti mali ďaleko," uviedol.



Úlohou proeurópskej opozície bude podľa neho v nasledujúcich rokoch "nepodľahnúť Vučičovmu režimu a usilovať sa o to, aby sa Srbsko ďalej neprepadalo v medzinárodných rebríčkoch kvality demokracie".



Srbská pokroková strana (SNS) Aleksandara Vučiča sa stala jasným víťazom predčasných parlamentných volieb v Srbsku, ktoré sa konali v nedeľu. Podľa predbežných výsledkov spolu so svojimi spojencami získala 46,4 percenta hlasov. V 250-člennom zákonodarnom zbore si spoločne so Srbskou radikálnou stranou (SRS) a Socialistickou stranou Srbska (SPS), s ktorými kandidovala v koalícii, zabezpečí absolútnu väčšinu – odhadom 127 kresiel.