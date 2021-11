Analýza: Fosílne palivá majú na COP26 viac delegátov než krajiny

Glasgow 8. novembra (TASR) - Plynárenský a ropný priemysel má na medzinárodnej klimatickej konferencii COP26 viac delegátov než ktorákoľvek krajina. Vyplýva to z analýzy mimovládnych organizácií vrátane Global Witness, informovala v pondelok britská verejnoprávna stanica BBC.



Aktivisti na čele s Global Witness analyzovali zoznam účastníkov konferencie v škótskom Glasgowe, ktorý na začiatku summitu zverejnila OSN. Na zozname akreditovaných delegátov identifikovali dokopy 503 ľudí s väzbami na spoločnosti využívajúce fosílne palivá.



Títo delegáti podľa aktivistov lobujú v prospech ropných a plynárenských spoločností a mali by mať zakázané zúčastniť sa na tejto najväčšej klimatickej konferencii, odkedy medzinárodné spoločenstvo podpísalo v roku 2015 Parížsku dohodu.



"Priemysel využívajúci fosílne palivá celé desaťročia popieral (klimatické zmeny) a odďaľoval skutočné opatrenia v súvislosti s klimatickou krízou," pripomenul Murray Worthy z Global Witness. "Jeho vplyv je jedným z hlavných dôvodov, prečo 25 rokov rozhovorov OSN o klíme neviedlo k skutočnému zníženiu globálnych emisií (skleníkových plynov)," dodal.



Na glasgowský summit sa akreditovalo približne 40.000 ľudí. Spomedzi krajín má najväčšiu delegáciu Brazília, jej vyjednávací tím pozostáva zo 479 ľudí. Britská delegácia má 230 členov.



Global Witness spolu s neziskovou organizáciou Corporate Accountability a ďalšími pre účely tejto analýzy definovali lobistu pre plynárenský a ropný priemysel ako človeka, ktorý je členom delegácie obchodného združenia alebo skupiny zastupujúcich záujmy týchto priemyslov.



Aktivisti tiež zistili, že lobisti pre plynárenský a ropný priemysel sa nachádzajú aj priamo v delegáciách z Kanady a Ruska. Svoje zastúpenie má na COP26 dokopy 100 firiem využívajúcich fosílne palivá.



Jednou z najväčších lobistických skupín na COP26 je podľa analýzy Medzinárodná asociácia obchodovania s emisiami (IETA) so 103 delegátmi vrátane troch osôb z ropného podniku BP (British Petroleum).



IETA je podľa Global Witness podporovaná mnohými firmami, ktoré presadzujú obchodovanie s emisiami, aby mohli aj naďalej ťažiť ropu a plyn.



"Toto je združenie zahrňujúce obrovské množstvo spoločností z oblasti fosílnych palív. Jeho agenda je riadená spoločnosťami zaoberajúcimi sa fosílnymi palivami a slúži záujmom spoločností vyrábajúcich fosílne palivá," povedal Worthy.



"Sme svedkami predkladania falošných riešení, ktoré sa zdajú byť klimatickými opatreniami, ale v skutočnosti udržujú súčasný stav a bránia prijatiu jasných, jednoduchých opatrení na udržanie fosílnych palív v zemi – čo je skutočným riešením klimatickej krízy," dodal.



IETA o sebe tvrdí, že jej cieľom je nájsť čo najefektívnejšie trhové riešenia na zníženie emisií. Medzi jej členov patria ropné spoločnosti, avšak aj celý rad iných podnikov, dodala asociácia.



"Momentálne prebieha proces prechodu (na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo) a obchodovanie s uhlíkom je najlepší spôsobom, ako tento prechod zabezpečiť," povedal hovorca IETA Alessandro Vitelli.



Aktivisti však argumentujú, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nezačala seriózne bojovať proti tabakovým výrobkom prv, než zo svojich rokovaní nevykázala všetkých lobistov pre tento priemysel. Podobné riešenie navrhujú aktivisti aj pre ropné spoločnosti a klimatické summity.