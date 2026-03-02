< sekcia Zahraničie
Analýza: Najčastejším cieľom ruských hybridných útokov v EÚ je Poľsko
Autor TASR
Varšava/Brusel 2. marca (TASR) - Poľsko je v Európskej únii podľa analytikov najčastejším cieľom hybridných a sabotážnych operácií pripisovaných Rusku. Vyplýva to z februárovej správy Medzinárodného centra pre boj proti terorizmu a Globsecu, informuje varšavský spravodajca TASR.
Autori identifikovali od februára 2022 do februára 2026 151 incidentov, pričom 41 z nich pribudlo od posledného hodnotenia. Viac ako štvrtina novo zaznamenaných prípadov sa odohrala v Poľsku. Celkovo tam evidujú 31 incidentov, najviac spomedzi všetkých sledovaných krajín.
Výrazný nárast zaznamenali aj vo Francúzsku, ktoré má po novom 20 prípadov, ako aj v Litve a Nemecku s 15 incidentmi. Spojené kráľovstvo eviduje 12 a Estónsko 11 prípadov. Rozloženie útokov podľa autorov správy naznačuje, že hlavným faktorom pri výbere cieľov je podpora Ukrajiny.
Medzi najzávažnejšie prípady v Poľsku patrí zadržanie osôb podozrivých z fotografovania kritickej infraštruktúry pre ruské spravodajské služby či bombový útok na železničnej trati na východe krajiny v novembri 2025, ktorého cieľom bolo vykoľajiť vlak.
Správa poukazuje na to, že približne 95 percent zo 172 identifikovaných páchateľov tvorili bežní občania. Hlavnou motiváciou boli peniaze a mnohí konali v skupinách. Často išlo o osoby zo sociálne zraniteľného prostredia, ľudí s kriminálnou minulosťou alebo členov ruskej diaspóry z postsovietskych krajín.
Analytici konštatujú, že ruská kampaň sabotáží v Európe neutícha a počet odhalených prípadov môže byť v skutočnosti vyšší, keďže viaceré vyšetrovania ešte nie sú uzavreté.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
