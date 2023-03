Analýza:Pri maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO sú nejasnosti

Budapešť 20. marca (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz odkladá v parlamente schvaľovanie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie, pričom ratifikácia fínskeho pričlenenia je zaradená na 27. marca. Pripomenul to v pondelok v rozsiahlej analýze server piacesprofit.hu. Kladie si preto otázku, aký má Maďarsko vlastne problém so Švédskom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Obe krajiny nemali žiadne zahraničnopolitické konflikty, a to ani počas druhej svetovej vojny či v období Kádárovho režimu. Politika neutrality Švédov je legendárna, keďže krajina neviedla žiadnu vojnu už vyše 200 rokov, píše autor János Hollós.



Hoci Švédi a Maďari nemali žiadne konflikty, teraz Maďarsko komplikuje vstup škandinávskej krajiny do NATO. To je "vtipné", lebo ide o nového a silného kandidáta na členstvo, ktorý v 70. rokoch minulého storočia vynakladal takmer desať percent svojho rozpočtu na obranu, čo zrejme platí aj dnes.



Hollós pripomína, že premiér Viktor Orbán sa s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom stretol v Ankare deň predtým, ako Turecko zverejnilo rozhodnutie, že vstup Fínska je v poriadku, ale vstup Švédska považuje za problém. Odpor Turkov vyvolalo januárové pálenie Koránu v hlavnom meste Švédska.



Podľa analýzy servera je zrejmé, že turecká hlava štátu požiadala, alebo vyzvala maďarského premiéra, aby podporil turecké veto pre Švédsko. Orbán zase v Ankare požiadal tureckého prezidenta, aby zabezpečil, že jeho krajina bude spoľahlivým partnerom pri tranzite východných dodávok plynu.



"Ak by sme zahlasovali proti Turkom, mohol by nastať veľký problém so zásobovaním Maďarska energiou," tvrdí autor analýzy. Dodáva, že Turecký prúd je plynovod cez Čierne more, ktorým Rusko prepravuje zemný plyn do Turecka a odtiaľ do Maďarska. Ak Erdogan zavrie kohútik, bol by to pre Maďarsko vážny problém.



Parlamentná frakcia vládnucej strany Fidesz minulý piatok oznámila, že parlament bude hlasovať o vstupe Fínska do NATO 27. marca. Predseda frakcie Máté Kocsis zdôraznil, že poslanci Fideszu vstup Fínska do NATO schvália jednomyseľne. K ratifikácii vstupu Švédska do NATO sa zatiaľ maďarská vláda nevyjadrila.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)