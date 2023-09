Analýza: P. Szijjártó preletel tento rok vyše 380.000 km

Budapešť 25. septembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó letel tento rok 160 krát, na palubách lietadiel rezortu obrany strávil vyše 550 hodín, čo je 23 dní. Vyplýva to z analýzy, ktorú v pondelok zverejnil server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ak šéf maďarskej diplomacie udrží doterajšie tempo aj v poslednom štvrťroku tohto roka, tak môže vytvoriť nový osobný rekord. V uplynulých rokoch rokoch lietal Szijjártó postupne viac a viac, po vlaňajších 440.000 kilometroch môže tento rok prelomiť aj hranicu 500.000 km.



Do polovice septembra minister preletel vzdialenosť 384.400 km, ktorá zodpovedá priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom, pričom v roku 2022 takúto vzdialenosť absolvoval za desať mesiacov.



Minister navštívil tento rok aj mnohé krajiny Južnej Ameriky a Ďalekého východu. Už v prvom mesiaci tohto roka absolvoval turné po Strednej a Južnej Amerike, potom cestoval z Davosu na Kubu, odtiaľ do Ekvádoru a potom do Mexika. Okrem niekoľkých návštev Strednej Ázie navštívil aj Čínu, Hongkong a Japonsko.



Szijjártó na cesty využíva letku maďarského ministerstva obrany. Väčšinou lieta na stroji Dassault Falcon 7X, ktorý patrí do kategórie business jet a má kapacitu 19 pasažierov, ale často využíva aj Airbusy A319 s kapacitou 140 pasažierov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)