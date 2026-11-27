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Analýza: Počet ruských sabotáži v Európe stúpol o 16 percent
Západné štáty obviňujú Rusko, že po celej Európe vykonáva sabotáže, ako aj dronové a kybernetické útoky s cieľom obmedziť podporu, ktorú poskytujú Ukrajine.
Autor TASR
Londýn 27. novembra (TASR) - Ruské sabotážne aktivity v Európe stúpili od októbra minulého roka do septembra tohto roka o 16 percent. Vyplýva to z analýzy Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS), podľa ktorého sabotáže už vykonávajú aj skúsenejší agenti využívajúci zložitejšie metódy. V piatok na to upozornila agentúra Reuters, píše TASR.
Západné štáty obviňujú Rusko, že po celej Európe vykonáva sabotáže, ako aj dronové a kybernetické útoky s cieľom obmedziť podporu, ktorú poskytujú Ukrajine. Moskva to odmieta.
IISS vo svojej analýze konštatuje, že väčšinu ruských operácii stále vykonávajú nekvalifikované osoby. Moskva však čoraz častejšie využíva skúsenejších agentov, ktorí používajú zložitejšie metódy, napríklad improvizované výbušniny s časovými a diaľkovými rozbuškami.
„Zatknutie takýchto osôb síce odstraňuje prostredníkov, je však veľmi nepravdepodobné, že by to odradilo ruské spravodajské služby, ktoré ich riadia,“ uvádza IISS.
Útoky na kritickú infraštruktúru, najmä vojensko-priemyselnú a dopravnú, tvorili podľa IISS viac ako polovicu zaznamenaných incidentov v období od októbra 2025 do septembra 2026. Think-tank sa domnieva, že najviac zasiahnutými štátmi budú naďalej Nemecko a Poľsko, keďže sú kľúčové pre zásobovanie Ukrajiny západnou pomocou.
Západné štáty obviňujú Rusko, že po celej Európe vykonáva sabotáže, ako aj dronové a kybernetické útoky s cieľom obmedziť podporu, ktorú poskytujú Ukrajine. Moskva to odmieta.
IISS vo svojej analýze konštatuje, že väčšinu ruských operácii stále vykonávajú nekvalifikované osoby. Moskva však čoraz častejšie využíva skúsenejších agentov, ktorí používajú zložitejšie metódy, napríklad improvizované výbušniny s časovými a diaľkovými rozbuškami.
„Zatknutie takýchto osôb síce odstraňuje prostredníkov, je však veľmi nepravdepodobné, že by to odradilo ruské spravodajské služby, ktoré ich riadia,“ uvádza IISS.
Útoky na kritickú infraštruktúru, najmä vojensko-priemyselnú a dopravnú, tvorili podľa IISS viac ako polovicu zaznamenaných incidentov v období od októbra 2025 do septembra 2026. Think-tank sa domnieva, že najviac zasiahnutými štátmi budú naďalej Nemecko a Poľsko, keďže sú kľúčové pre zásobovanie Ukrajiny západnou pomocou.