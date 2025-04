Analýza: Postup ruských síl na Ukrajine sa už štyri mesiace spomaľuje

Kyjev 2. apríla (TASR) - Rusko v marci postúpilo na ukrajinskom území podľa údajov amerického inštitútu vojny (ISW) o 240 štvorcových kilometrov. Na základe analýzy týchto údajov to podľa agentúra AFP predstavuje spomalenie postupu už štyri mesiace po sebe.



V novembri 2024 postup ruských vojsk dosiahol maximálnu rozlohu 725 štvorcových kilometrov, v marci to bolo takmer o 150 štvorcových kilometrov územia menej ako vo februári. Aj napriek spomaleniu ruské jednotky za uplynulých 12 mesiacov stále postupovali.



Od apríla 2024 do marca tohto roka Ukrajinci oslobodili len 77 štvorcových kilometrov územia. Rusi za to isté obdobie postúpili na 4772 štvorcových kilometroch. Územné zisky ruských síl boli 4695 štvorcových kilometrov, čo je 0,78 percenta ukrajinského územia vrátane Krymu a Donbasu.



Naopak, od apríla 2023 do marca 2024 ukrajinské sily podľa AFP vo všeobecnosti oslobodzovali Moskvou obsadené územie. Ruské sily postúpili na 1300 štvorcových kilometroch, ukrajinské sily získali späť 1373 štvorcových kilometrov.



Ukrajinské jednotky v auguste minulého roku nečakane vpadli do pohraničnej ruskej Kurskej oblasti, kde za dva týždne obsadili približne 1200 štvorcových kilometrov. Ruským silám sa podarilo dobýjať obsadené časti a koncom roka 2024 ukrajinské jednotky kontrolovali menej ako 500 štvorcových kilometrov.



Ruská protiofenzíva sa v marci zrýchlila a Kyjev má pod kontrolou približne 80 štvorcových kilometrov, čo predstavuje 80-percentné zmenšenie za jeden mesiac, píše AFP.



ISW svoje údaje zdieľa denne, opiera sa o informácie poskytované oboma stranami konfliktu a z analýzy satelitných snímok.