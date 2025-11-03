< sekcia Zahraničie
Analýza: Rusko v októbri na východe Ukrajiny stabilne postupovalo
Autor TASR
Kyjev 3. novembra (TASR) - Ruská armáda v októbri stabilne postupovala na východe Ukrajiny. Zamerala sa najmä na Doneckú oblasť, kde od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu minulý mesiac viedla najintenzívnejšie útoky. Rusku sa v októbri podarilo zabrať celkovo 431 štvorcových kilometrov ukrajinského územia a preniknúť do strategicky dôležitého mesta Pokrovsk. Vyplýva to z analýzy dát Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktorú v pondelok zverejnila agentúra AFP.
Pokrovsk ako kľúčový dopravný uzol v Doneckej oblasti je v uplynulých dňoch pod mimoriadnym ruským tlakom. Ruské sily k mestu na východe Ukrajiny pomaly postupujú už viac ako rok. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl minulý týždeň uviedol, že približne 200 ruských vojakov preniklo do Pokrovska.
Podľa interaktívnej mapy DeepState, ktorá sleduje situáciu na bojisku a jej tvorcovia majú väzby na armádu, ruskí vojaci kontrolujú malú časť na juhu Pokrovska. Väčšina zvyšku jeho územia je zobrazená ako šedá zóna, ktorú neovláda ani jedna z bojujúcich strán.
Ukrajinská 7. výsadková brigáda v pondelok oznámila, že „operácia na oslobodenie Pokrovska od okupantov pokračuje“. Kyjev cez víkend vyslal do mesta špeciálne jednotky, aby bránili kľúčové logistické trasy. Podľa ukrajinských médií na operáciu priamo dohliadal šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Brigáda informovala, že ruské sily sa nachádzajú pri okraji susedného mesta Myrnohrad.
Rusko v súčasnosti kontroluje 81 percent Doneckej oblasti a snaží sa nad ňou prevziať plnú kontrolu. Región je jednou z piatich oblastí, ktoré Rusko anektovalo po zmanipulovaných referendách. Stiahnutie ukrajinských jednotiek z Doneckej oblasti je jednou z podmienok ruského prezidenta Vladimira Putina na začatie mierových rokovaní. Kyjev to odmieta.
Podľa údajov ISW Rusko v októbri dobylo 150 štvorcových kilometrov aj v susednej Dnipropetrovskej oblasti, ktorú Moskva neanektovala.
