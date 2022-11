Analýza UNAIDS: Koncu pandémie choroby AIDS bráni nerovnosť

Dar es Salaam/Ženeva 29. novembra (TASR) — Analýza Organizácie Spojených národov, zverejnená pred Svetovým dňom boja proti AIDS (1. decembra), naznačuje, že ukončeniu výskytu choroby AIDS vo svete bráni nerovnosť. TASR o tom informuje na základe informácií zverejnených na stránke unaids.org.



Spoločný program OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) v správe uvádza, že v roku 2021 zomrelo na AIDS 650.000 ľudí a ďalších 1,5 milióna sa nakazilo vírusom HIV.



UNAIDS zastrešuje 11 organizácií OSN a spolupracuje s partnermi na globálnej i národnej úrovni na pláne ukončiť pandémiu AIDS do roku 2030.



Zverejnená analýza však obsahuje varovanie, že pri súčasných trendoch svet nedosiahne dohodnuté globálne ciele v oblasti boja proti AIDS. UNAIDS však súčasne zdôrazňuje, že urýchlene prijaté opatrenia, ktoré budú riešiť zistené nerovnosti, môžu mať pozitívny vplyv na globálnu reakciu na AIDS.



UNAIDS už začiatkom tohto roka upozornil, že v súčasnosti badať nárast počtu nových nakazených a v mnohých častiach sveta neklesá smrtnosť na AIDS.



Nová správa UNAIDS, ktorá konštatuje, že základným dôvodom daného stavu je nerovnosť, naznačuje, ako ju môžu svetoví lídri riešiť, a vyzýva ich, aby mali odvahu riadiť sa pri tom dôkazmi odborníkov.



Správa UNAIDS špecifikuje, ako rodové nerovnosti a škodlivé rodové normy brzdia ukončenie pandémie AIDS vo svete.



"Svet nebude schopný poraziť AIDS, ak sa bude posilňovať patriarchát," upozornila výkonná riaditeľka UNAIDS Winnie Byanyimová.



Účinky rodových nerovností na riziko nakazenia vírusom HIV u žien sú obzvlášť výrazné v subsaharskej Afrike, kde ženy v roku 2021 predstavovali 63 percent nových infikovaných.



Zo štúdie UNAIDS však vyplýva, že ak sa dievčatám — napríklad zo subsaharskej Afriky — umožní dokončiť strednú školu, zníži sa ich náchylnosť na infekciu HIV na polovicu.



Toto riziko klesá ešte viac, keď je spomínané opatrenie sprevádzané sériou emancipačných faktorov: politickí lídri by podľa UNAIDS mali zabezpečiť, aby všetky dievčatá chodili do školy, boli chránené pred násilím, ktoré je často vnímané ako norma, a to vrátane detských manželstiev, a aby mali ekonomické príležitosti, ktoré im zaručia sľubnú budúcnosť.



Zo správy tiež vyplýva, že boj s AIDS brzdia aj nerovnosti v prístupe k liečbe medzi dospelými a deťmi. Zatiaľ čo na antiretrovírusovej liečbe sú viac ako tri štvrtiny dospelých žijúcich s HIV, tento život zachraňujúci liek dostáva len niečo viac ako polovica detí žijúcich s HIV.



Diskriminácia, stigmatizácia a kriminalizácia kľúčových skupín obyvateľstva tiež stojí životy a bráni svetu dosiahnuť dohodnuté ciele v oblasti AIDS, konštatuje sa v správe.



UNAIDS pripomína, že na odstránenie spomenutých nerovností súvisiacich so šírením vírusu HIV sú potrebné nové investície. V súčasnosti však príliš veľa štátov s vysokými príjmami obmedzuje pomoc pre oblasť globálneho zdravia — v roku 2021 v krajinách s nízkymi a strednými príjmami chýbalo na programy boja proti šíreniu vírusu HIV až osem miliárd dolárov.



"To, čo svetoví lídri musia urobiť, je jasné," povedala Byanyimová. Ide o zrovnoprávnenie prístupu k právam, k službám a k najnovším poznatkom vo vede a medicíne. "Zrovnoprávnenie nepomôže len marginalizovaným. Pomôže všetkým," zdôraznila.