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Analýza: Užívanie viacerých drog súčasne je bežné
V sledovaných nemocniciach zaznamenali v predošlom roku takmer 14.700 prípadov predávkovania alebo inej akútnej toxicity spôsobenej drogami.
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Väčšina návštev pohotovosti súvisiacich s drogami v roku 2025 sa týkala ľudí, ktorí užili viacero látok alebo ich kombinovali s alkoholom. Najčastejšou drogou spojenou s týmito prípadmi bol kokaín, ktorý zaznamenali v 32 percentách návštev. Vyplýva to z analýzy Agentúry Európskej únie pre drogy (EUDA) v 45 nemocniciach v 18 členských štátoch Únie a Nórsku, informuje TASR s odvolaním sa na piatkovú správu stanice Euronews.
V sledovaných nemocniciach zaznamenali v predošlom roku takmer 14.700 prípadov predávkovania alebo inej akútnej toxicity spôsobenej drogami. Išlo o nelegálne drogy aj nesprávne užívané lieky na predpis.
Po kokaíne nasledovali marihuana, ktorá sa spájala s 24 percentami návštev pohotovosti, a amfetamín s 11 percentami. Jednu drogu užilo 39 percent pacientov, kombináciu drogy a alkoholu 23 percent a viacero drog súčasne 38 percent.
V prípade ketamínu až 72 percent pacientov zároveň požilo alkohol alebo inú drogu. Najčastejšou kombináciou bola marihuana, kokaín a alkohol.
„Užívanie viacerých látok súčasne je skôr pravidlom než výnimkou,“ uviedla hlavná vedecká pracovníčka EUDA pre zdravotné dôsledky užívania drog Isabelle Giraudonová. Niektoré látky na seba vzájomne pôsobia, spôsobujú ďalšie zdravotné problémy a zvyšujú riziko závažných následkov, upozornila v rozhovore pre Euronews.
Pacienti, ktorí užili jednu drogu alebo ju kombinovali s alkoholom, strávili v nemocnici v priemere päť hodín. V prípade ľudí, ktorí užili najmenej dve drogy, to bolo sedem hodín, zistila analýza.
Muži tvorili 72 percent pacientov, pričom počet prípadov dosahoval vrchol počas víkendov. Dve tretiny pacientov priviezla do nemocnice sanitka.
Analýza zahŕňala iba pacientov s otravou drogami, ktorí sa dostali na pohotovosť. Nezachytáva ľudí, ktorí zomreli na predávkovanie, ani tých, ktorých ošetrili na mieste bez prevozu do nemocnice. Nezahŕňa ani zdravotné komplikácie spojené s pravidelným užívaním drog, napríklad infekcie v miestach vpichu alebo hepatitídu typu B. „Tieto údaje predstavujú iba časť škôd spôsobených drogami,“ upozornila Giraudonová.
V sledovaných nemocniciach zaznamenali v predošlom roku takmer 14.700 prípadov predávkovania alebo inej akútnej toxicity spôsobenej drogami. Išlo o nelegálne drogy aj nesprávne užívané lieky na predpis.
Po kokaíne nasledovali marihuana, ktorá sa spájala s 24 percentami návštev pohotovosti, a amfetamín s 11 percentami. Jednu drogu užilo 39 percent pacientov, kombináciu drogy a alkoholu 23 percent a viacero drog súčasne 38 percent.
V prípade ketamínu až 72 percent pacientov zároveň požilo alkohol alebo inú drogu. Najčastejšou kombináciou bola marihuana, kokaín a alkohol.
„Užívanie viacerých látok súčasne je skôr pravidlom než výnimkou,“ uviedla hlavná vedecká pracovníčka EUDA pre zdravotné dôsledky užívania drog Isabelle Giraudonová. Niektoré látky na seba vzájomne pôsobia, spôsobujú ďalšie zdravotné problémy a zvyšujú riziko závažných následkov, upozornila v rozhovore pre Euronews.
Pacienti, ktorí užili jednu drogu alebo ju kombinovali s alkoholom, strávili v nemocnici v priemere päť hodín. V prípade ľudí, ktorí užili najmenej dve drogy, to bolo sedem hodín, zistila analýza.
Muži tvorili 72 percent pacientov, pričom počet prípadov dosahoval vrchol počas víkendov. Dve tretiny pacientov priviezla do nemocnice sanitka.
Analýza zahŕňala iba pacientov s otravou drogami, ktorí sa dostali na pohotovosť. Nezachytáva ľudí, ktorí zomreli na predávkovanie, ani tých, ktorých ošetrili na mieste bez prevozu do nemocnice. Nezahŕňa ani zdravotné komplikácie spojené s pravidelným užívaním drog, napríklad infekcie v miestach vpichu alebo hepatitídu typu B. „Tieto údaje predstavujú iba časť škôd spôsobených drogami,“ upozornila Giraudonová.