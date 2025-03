Analýza: Zastavenie pomoci od USA by mohlo zvýšiť šance Ruska

Washington 2. marca (TASR) - Zastavenie pokračujúcej americkej vojenskej pomoci Ukrajine by mohlo povzbudiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby svoje požiadavky naďalej stupňoval, a podporiť jeho presvedčenie, že prostredníctvom vojny môže dosiahnuť úplné víťazstvo. V sobotňajšej analýze to podľa agentúry DPA uviedol americký Inštitút pred štúdium vojny (ISW), informuje TASR.



Americký prezident Donald Trump hrozí Ukrajine zastavením vojenskej i finančnej pomoci. V piatok sa v Oválnej pracovni Bieleho domu dostal do slovnej roztržky s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým mal pôvodne podľa očakávaní podpísať dohodu o nerastných surovinách výmenou za pokračovanie americkej podpory.



Jej pozastavenie by však podľa ISW mohlo nakloniť rovnováhu vojny v prospech Ruska a poskytnúť mu väčšie výhody na bojisku na Ukrajine, čo "zvýši pravdepodobnosť ruského víťazstva".



ISW pripomenul, že opakovane zdôrazňuje význam nepretržitej a včasnej pomoci Kyjevu a pozoruje súvislosť medzi rozsahom ruských územných ziskov na Ukrajine a oneskorením alebo zastavením vojenskej podpory zo strany Západu.



Analytici inštitútu okrem toho varovali, že Putin by mohol nabrať odvahu použiť silu na dosiahnutie svojich strategických cieľov, ktorými podľa nich sú kontrola ďalších postsovietskych štátov vrátane pobaltských krajín - Litvy, Estónska a Lotyšska. Dodali, že zníženie pomoci Ukrajine by mohlo obmedziť aj vplyv USA vo svete.



"Rusko, Irán, Severná Kórea a Čínska ľudová republika (ČĽR) vytvorili blok, ktorého cieľom je poraziť Spojené štáty a ich spojencov na celom svete, a v súčasnosti testujú hranice záväzkov USA voči spojencom v Európe, na Blízkom východe a v ázijsko-tichomorskom regióne," uzatvoril ISW.