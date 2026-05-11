Anandová: NATO nebolo nikdy dôležitejšie ako v súčasnosti
Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Severoatlantická aliancia dokáže ustáť kritiku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a toto obranné zoskupenie stále zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní bezpečnosti Západu vo vzťahu k Rusku, uviedla v pondelok kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„NATO ako obranná aliancia zameraná na kolektívnu bezpečnosť nebolo nikdy dôležitejšie ako dnes,“ povedala Anandová v rozhovore pre agentúru AFP v Bruseli, kde sa šéfka kanadskej diplomacie stretla so svojimi rezortnými kolegami z 27 členských štátov EÚ.
Vzhľadom na pretrvávajúce napätie s Trumpovou administratívou sa Kanada snaží posilniť svoje obchodné vzťahy s Európou a znížiť závislosť od Spojených štátov aj v oblasti obranyschopnosti.
„EÚ je mimoriadne dôležitou súčasťou kanadských snáh o diverzifikáciu obchodu a budeme naďalej budovať dodávateľské reťazce a obchodné vzťahy, aby sme počas nasledujúcich 10 rokov zdvojnásobili obchodovanie mimo USA,“ uviedla.
Anandová, ktorá rokovala aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, odmietla názor, že americký prezident fatálne oslabil alianciu. V tejto súvislosti zdôraznila, že ide o „odolné“ obranné zoskupenie.
„Je rozumné, že členské štáty majú odlišné názory, ale odolnosť organizácie znamená, že sa zídeme, vedieme ťažké rozhovory a z týchto rokovaní odchádzame odhodlaní k spoločnej obrane,“ uviedla.
Trump otriasol alianciou, keď kritizoval európskych spojencov za ich reakciu na vojnu USA a Izraela proti Iránu. Washington tiež vyvolal v Európe rozruch, keď vyhlásil, že z Nemecka stiahne 5000 svojich vojakov a prezident neskôr dodal, že ich môže byť aj viac.
Kanadská ministerka zdôraznila, že riešenie ruských aktivít v Arktíde patrí medzi kľúčové priority NATO. Zároveň podotkla, že jej krajina zohráva v tomto regióne významnú úlohu.
Aliancia zintenzívnila svoju činnosť v arktickej oblasti v rámci dohody s Trumpom s cieľom prinútiť ho vzdať sa svojich zámerov týkajúcich sa dánskeho poloautonómneho územia - Grónska.
Anandová, ktorá spolu s EÚ organizovala konferenciu o návrate ukrajinských detí deportovaných Ruskom, zároveň ocenila „odolnosť“ Kyjeva. „Ukrajina je stále úspešná v obrane svojej územnej celistvosti,“ povedala šéfka kanadskej diplomacie.
