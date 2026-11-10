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Anandová privítala ochotu Ruska a Ukrajiny rokovať o ukončení vojny
Za pozitívne považuje, že podľa nej panuje zhoda na potrebe čo najskôr dostať z Čierneho mora potraviny, najmä hnojivá a obilie, ktoré tam uviazli a hrozí ich znehodnotenie.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová v pondelok vyzdvihla význam rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sa v utorok začnú v Abú Zabí pod záštitou Spojených štátov. Za pozitívne označila, že obe strany sú ochotné rokovať o urovnaní konfliktu a ukončení vojny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Je to už nejaký čas, čo strany zasadli za rokovací stôl, a preto chcem zdôrazniť význam stretnutia v Abú Zabí,“ uviedla Anandová pre agentúru AFP na okraj stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín G7 v Paríži.
Anandová zdôraznila, že pre dosiahnutie pokroku je kľúčové, aby sa rokovania zamerali na jednotlivé oblasti, pričom ako obzvlášť dôležité vyzdvihla vývoz potravín a ochranu energetickej infraštruktúry.
Za pozitívne považuje, že podľa nej panuje zhoda na potrebe čo najskôr dostať z Čierneho mora potraviny, najmä hnojivá a obilie, ktoré tam uviazli a hrozí ich znehodnotenie.
„Existujú krajiny v núdzi, vrátane afrických, ktorým by takéto dodávky mohli pomôcť,“ doplnila. Dúfa, že otázka potravinovej bezpečnosti bude súčasťou diskusie.
Anandová zároveň uviedla, že vzhľadom na obvinenia Kyjeva a jeho západných spojencov, podľa ktorých Rusko zámerne útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru pred príchodom zimy, je nevyhnutné dohodnúť sa na zastavení útokov na tieto zariadenia. „Energetická infraštruktúra na Ukrajine musí byť súčasťou rozhovorov,“ povedala.
V Spojených arabských emirátoch sa v utorok a v stredu na úrovni poradcov uskutočnia mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkované USA. Ide o prvé priame stretnutie v tomto formáte od februára.
„Je to už nejaký čas, čo strany zasadli za rokovací stôl, a preto chcem zdôrazniť význam stretnutia v Abú Zabí,“ uviedla Anandová pre agentúru AFP na okraj stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín G7 v Paríži.
Anandová zdôraznila, že pre dosiahnutie pokroku je kľúčové, aby sa rokovania zamerali na jednotlivé oblasti, pričom ako obzvlášť dôležité vyzdvihla vývoz potravín a ochranu energetickej infraštruktúry.
Za pozitívne považuje, že podľa nej panuje zhoda na potrebe čo najskôr dostať z Čierneho mora potraviny, najmä hnojivá a obilie, ktoré tam uviazli a hrozí ich znehodnotenie.
„Existujú krajiny v núdzi, vrátane afrických, ktorým by takéto dodávky mohli pomôcť,“ doplnila. Dúfa, že otázka potravinovej bezpečnosti bude súčasťou diskusie.
Anandová zároveň uviedla, že vzhľadom na obvinenia Kyjeva a jeho západných spojencov, podľa ktorých Rusko zámerne útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru pred príchodom zimy, je nevyhnutné dohodnúť sa na zastavení útokov na tieto zariadenia. „Energetická infraštruktúra na Ukrajine musí byť súčasťou rozhovorov,“ povedala.
V Spojených arabských emirátoch sa v utorok a v stredu na úrovni poradcov uskutočnia mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkované USA. Ide o prvé priame stretnutie v tomto formáte od februára.