< sekcia Zahraničie
Anandová: V Iráne zahynul kanadský občan v „rukách úradov“
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial.
Autor TASR
Ottawa 15. januára (TASR) - Kanadský občan zahynul v „rukách iránskych úradov“, uviedla kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová vo štvrtok v príspevku na platforme X. Neuviedla ale podrobnosti, ako a kedy k tomu došlo, informuje TASR podľa správy agentúr Reuters a AFP.
„Práve som sa dozvedela, že v Iráne, v rukách iránskych úradov, zahynul kanadský občan... Pokojné protesty iránskeho ľudu, ktorý žiada, aby bol vypočutý zoči-voči potláčaniu a porušovaniu ľudských práv iránskym režimom, viedli k tomu, že režim otvorene ignoruje (hodnotu) ľudského života,“ povedala ministerka.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych zhromaždení prakticky v celej krajine. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
„Práve som sa dozvedela, že v Iráne, v rukách iránskych úradov, zahynul kanadský občan... Pokojné protesty iránskeho ľudu, ktorý žiada, aby bol vypočutý zoči-voči potláčaniu a porušovaniu ľudských práv iránskym režimom, viedli k tomu, že režim otvorene ignoruje (hodnotu) ľudského života,“ povedala ministerka.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych zhromaždení prakticky v celej krajine. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že bezpečnostné zložky počas protestov zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.