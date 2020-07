Anastasiades:Cyprus sa s EÚ snaží obmedziť expanzívnu politiku Turecka

Nikózia 7. júla (TASR) - Prezident Cypru Nicos Anastasiades v utorok oznámil, že Cyprus a jeho partneri v EÚ spolupracujú s cieľom udržať na uzde "expanzívnu politiku" Turecka vo východnej časti Stredozemného mora, informovala agentúra AP.



Turecko sa podľa Anastasiadesa usiluje ovládnuť celú oblasť východného Stredomoria vrátane krajín, ktoré ju obklopujú.



"Je to nepochopiteľné a neakceptovateľné nielen na základe medzinárodnej spravodlivosti, ale aj z hľadiska obvyklých priateľských vzťahov, ktoré by medzi susediacimi krajinami mali byť," povedal.



Európska únia si podľa Anastasiadesa musí premyslieť, koľko manévrovacieho priestoru Turecku v oblasti východného Stredomoria ponechá.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v pondelok povedal, že jeho krajina prijme odvetné opatrenia, ak Únia urobí rozhodnutia namierené proti Ankare v súvislosti s vyhľadávaním ložísk plynu vo vodách, ktoré sú výlučnou ekonomickou zónou Cypru.



Čavušoglu v pondelok absolvoval rozhovory so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom, ktorý do Ankary cestoval s cieľom pokúsiť sa zmierniť zvýšené napätie.



Čavušoglu Európsku úniu vyzval, aby bola "poctivým sprostredkovateľom" v sporoch medzi Ankarou a členskými štátmi Únie, ako sú Cyprus, Francúzsko a Grécko.



Borrell po stretnutí uviedol, že Turecko je pre EÚ kľúčovým partnerom, aj keď vzťahy medzi nimi momentálne "neprechádzajú najlepším obdobím", pričom vyzval na zintenzívnenie spolupráce a dialógu.



Turecko podľa AP neuznáva Cyprus ako štát a tvrdí, že mu patrí takmer 50 percent výlučnej ekonomickej zóny tohto ostrova. V minulosti vyslalo vrtné lode v sprievode vojenských plavidiel, aby pri pobreží Cypru uskutočnili prieskumné vrty na budúcu ťažbu ropy.



Pri južnom pobreží Cypru na základe licencií od gréckocyperskej vlády robia prieskumné vrty aj viaceré západné spoločnosti, napr. talianska ENI či francúzsky Total.



Cyprus, ostrovná krajina v Stredozemnom mori, bol rozdelený v roku 1974 po invázii tureckej armády. Cyperskí Gréci odvtedy žijú prevažne na juhu krajiny, zatiaľ čo sever krajiny obývajú prevažne cyperskí Turci.



Suverenitu Severocyperskej tureckej republiky uznáva iba Ankara, medzinárodné spoločenstvo nie. Cyprus sa stal členskou krajinou Európskej únie v roku 2004.