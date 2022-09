Anastasiades zrušil schôdzku s Lavrovom kvôli príprave ďalších sankcií

Nikózia 22. septembra (TASR) - Cyperský prezident Nikos Anastasiades zrušil plánované stretnutie s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v New Yorku, keďže členské štáty Európskej únie (EÚ) sa dohodli na príprave nových sankcií proti Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Obaja vrcholní politici sa mali stretnúť v stredu večer v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



"Držali sme sa pokynov Bruselu, aby sme sa pred očakávanými rozhodnutiami EÚ (prijať nové sankcie) vyhýbali dvojstranným stretnutiam s Ruskom," povedal pre štátnu rozhlasovú stanicu hovorca cyperskej vlády Marios Pelekanos.



Na skoršom stretnutí šéfov diplomacií EÚ v New Yorku sa zúčastnil aj cyperský minister zahraničných vecí Ioannis Kasulides.



Cyprus ako členský štát EÚ má blízke politické a ekonomické vzťahy s Ruskom, ale dodržiava aj spoločný postup Bruselu, ktorý zavádza proti Moskve sankcie za jej útočnú vojnu na Ukrajine.