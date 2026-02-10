Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Zahraničie

Andersonová a Tatum budú hosťami filmového festivalu Berlinale

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Sean Baker, ktorý vlani získal Oscara za najlepší film za čiernu komédiu Anora (2024), prednesie pochvalnú reč za víťazku čestného Zlatého medveďa - Michelle Yeohovú.

Autor TASR
Berlín 10. februára (TASR) - Pamela Andersonová, Channing Tatum a Sandra Hüllerová by sa mali zúčastniť na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale Berlíne, oznámili organizátori v utorok, len pár dní pred začiatkom podujatia. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.

Sean Baker, ktorý vlani získal Oscara za najlepší film za čiernu komédiu Anora (2024), prednesie pochvalnú reč za víťazku čestného Zlatého medveďa - Michelle Yeohovú. Tá zažiarila v snímke Všetko, všade, naraz (2022).

Francúzske herečky Juliette Binocheová a Isabelle Huppertová, ako aj anglický herec Callum Turner, ktorého možno vidieť po boku Andersonovej v koprodukčnom filme Rosebush Pruning (2026), sa tiež zúčastní na slávnostnom galavečeri.

Britská hudobníčka Charli XCX, ktorá predstavuje film The Moment, satiru o hudobnom priemysle, už bola potvrdená na zozname hostí Berlinale. Očakáva sa aj účasť herečky Amandy Seyfriedovej, spisovateľky Siri Hustvedtovej, o ktorej bol nakrútený dokumentárny film, i herca Ethana Hawkea.

Medzinárodný filmový festival Berlinale sa začína 12. februára. Nemecký režisér Wim Wenders, známy klasickými filmami ako Paríž, Texas (1984) a Nebo nad Berlínom (1987), je tohtoročný predseda medzinárodnej poroty festivalu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny