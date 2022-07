Anderssonová odmietla poprieť tvrdenie Turecka o vydávaní hľadaných

Štokholm 3. júla (TASR) - Švédska premiérka Magdalena Anderssonová v nedeľu odmietla poprieť tvrdenie Turecka, že v rámci snáh o vstup do NATO jej krajina sľúbila deportovať jednotlivcov, ktorých hľadá Ankara. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Som ministerkou osem rokov a nikdy som nehovorila o tom, čo sa hovorí v rokovacej sále," reagovala na otázky novinárov. "To ma teraz dostáva do trochu zložitej situácie," dodala.



V dohode, ktorú v utorok podpísali Štokholm a Helsinki na summite NATO v Madride, sa obe severské krajiny dohodli, že žiadosti Turecka o vydanie osôb "rýchlo a dôkladne" preskúmajú. Nebol však daný žiadny prísľub, že vydania skutočne vykonajú.



Fínsko a Švédsko odvtedy pripomenuli, že celý proces extradície je v rukách úradov a nezávislých súdov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok na konci summitu povedal, že Švédsko "sľúbilo" vydanie "73 teroristov" a pohrozil, že v prípade nesplnenia záväzkov zablokuje jeho členstvo v Severoatlantickej aliancii.



Anderssonová v nedeľu zopakovala švédske stanovisko, podľa ktorého bude jej krajina rešpektovať národné a medzinárodné právo, žiadni švédski štátni príslušníci nebudú vydávaní a rozhodnutie bude na úradoch a nezávislých súdoch.



"Ak nie ste zapojení do teroristických aktivít, nie je dôvod na obavy," povedala.



Švédska premiérka mala počas návštevy ostrova Gotland v Baltskom mori svoju prvú tlačovú konferenciu od návratu zo summitu NATO. Vždy v júli sa tu koná týždeň politických stretnutí, na ktorých sa stretávajú lídri strán.



Gotland je však aj jedným z miest, kde švédska armáda posilňuje svoje pozície po ruskej invázii na Ukrajinu a rozhodnutí Švédska vstúpiť do NATO.