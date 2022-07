Anderssonová odsúdila zábery švédskych poslancov s vlajkami militantov

Štokholm 6. júla (TASR) - Švédska premiérka Magdalena Anderssonová v stredu odsúdila pózovanie skupiny švédskych ľavicových poslancov s vlajkami kurdských militantov. Deje sa tak v čase, kedy Štokholm čelí tlaku Ankary, aby takéto skupiny nepodporoval, ak chce vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V utorok sa sociálnymi sieťami šírili fotografie, na ktorých pózovali poslanci švédskej Ľavicovej strany s vlajkami Strany kurdských pracujúcich (PKK) a militantných Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré Turecko považuje za teroristické skupiny.



Zábery vznikli počas každoročného politického zhromaždenia na ostrove Gotland.



"PKK je označená ako teroristická organizácia nielen vo Švédsku, ale aj v EÚ. Pózovanie s takýmito vlajkami je extrémne nevhodné," povedala Anderssonová.



Poslankyňa Ľavicovej strany Lorena Delgado Varasová kritizovala "pokrytectvo" ostatných švédskych politických strán za to, že kurdské skupiny podporovali v čase keď bojovali proti Islamskému štátu (IS).



"Teraz sa chcú zmeniť, ochotní dať sa dokopy s diktátorom (tureckým prezidentom Recepom Tayyipom) Erdoganom. Všetko pre vstup do NATO," napísala na sociálnej sieti Twitter.



Ľavicová strana nie je súčasťou švédskej vlády, no podporuje Anderssonovej kabinet sociálnych demokratov. Je však proti vstupu Švédska do Aliancie.



Turecko do minulého týždňa vstup Fínska a Švédska blokovalo. Turecký prezident tvrdil, že obe krajiny poskytujú útočisko členom zakázanej PKK.



K prelomu v tejto otázke, a teda stiahnutiu tureckých námietok, prišlo až po tom, ako všetky tri krajiny minulý týždeň v Madride podpísali spoločné memorandum o spolupráci voči bezpečnostným hrozbám.



Predstavitelia 30 členských štátov NATO podpísali v utorok prístupové protokoly Fínska a Švédska k Severoatlantickej zmluve. Protokoly musia teraz ratifikovať všetky členské štáty.



Celý proces môže skomplikovať práve Turecko. Erdogan minulý týždeň na summite NATO obe severské krajiny upozornil, že musia dodržať svoje sľuby, inak prístupové protokoly nepošle do parlamentu na ratifikáciu.