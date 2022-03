Anderssonová:Švédsko a Fínsko sa v prípade napadnutia spoliehajú na EÚ

Štokholm 8. marca (TASR) - Švédsko a Fínsko sa v prípade vojenského útoku budú spoliehať na klauzulu o spoločnej obrane Európskej únie (EÚ). V utorok to oznámila švédska premiérka Magdalena Anderssonová. TASR prevzala túto správu od agentúry AFP.



Anderssonová dva dni pred summitom lídrov krajín EÚ vo francúzskom Versailles informovala, že Švédsko a Fínsko napísali spoločný list, v ktorom pripomenuli členským štátom deklaráciu EÚ o solidarite v článku 42 Lisabonskej zmluvy. Tá vyžaduje, "aby štáty EÚ podporili štát čeliaci ozbrojenému útoku a pomohli mu všetkými možnými prostriedkami," dodala švédska premiérka.



Presná povaha deklarácie solidarity EÚ z roku 2009, ktorá je novšia ako článok 5 Severoatlantickej zmluvy, zostáva nejasná – rovnako ako to, či je klauzula pre členské štáty záväzná, konštatuje AFP.



Predsedníčka Európskej Komisie Ursula von der Leyenová pripomenula ešte počas februárovej návštevy Fínska existenciu doložky EÚ o spoločnej obrane a zdôraznila potrebu úplnej solidarity v prípade aktivovania klauzuly.



Fínsky prezident Sauli Niinistö minulý víkend navštívil vo Washingtone amerického prezidenta Joea Bidena a v priebehu rokovania zatelefonovali aj Anderssonovej. Spojené štáty, Fínsko a Švédsko sa počas rozhovoru dohodli na zvýšení spolupráce v oblasti bezpečnosti.



Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu sa v severských krajinách zintenzívnili diskusie o vstupe do NATO. Vstup do Aliancie má v oboch štátoch podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky väčšinovú podporu.