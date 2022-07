Anderssonová: Švédsko bude podporovať politiku otvorených dverí NATO

Kyjev 5. júla (TASR) – Švédsko bude podporovať politiku otvorených dverí Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedla premiérka Magdalena Anderssonová v pondelok počas návštevy Kyjeva. Informovala o tom televízia CNN.



Tzv. politika otvorených dverí NATO je založená na článku 10 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého rozhodnutie o pozvaní krajiny na vstup do Aliancie musia prijať všetky členské štáty tejto organizácie.



"Keď sa staneme členom, budeme podporovať politiku otvorených dverí NATO," povedala Anderssonová na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Švédsko a Fínsko ukončili v pondelok v sídle NATO v Bruseli prístupové rozhovory, ako sa na tom minulý týždeň na summite v Madride dohodli lídri členských štátov, uviedla Aliancia v oznámení. Obe krajiny podľa neho oficiálne potvrdili vôľu a schopnosť splniť politické, právne a vojenské záväzky a povinnosti členstva v NATO.



Prístupové protokoly s Fínskom a Švédskom podpíšu spojenci tento utorok. Následne ich musí ratifikovať všetkých 30 členských štátov NATO vrátane Slovenska, čo môže trvať šesť až osem mesiacov.



Švédsko i Fínsko prehodnotili svoje dlhoročné neutrálne postavenie po invázii Ruska na Ukrajinu, po ktorej podpora NATO v oboch severských krajinách stúpla.



Anderssonová v Kyjeve tiež uviedla, že Švédsko zostáva otvorené ďalším sankciám voči Rusku. "Myslím si, že v Európskej únii sú rôzne názory na to, či by to teraz bola správna cesta vpred. My sme tomu otvorení," dodala.



Zelenskyj povedal, že gratuluje Švédsku a predsedníčke jeho vlády "k historickému rozhodnutiu summitu NATO o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie v zrýchlenom konaní".