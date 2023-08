Anderssonová: Švédsko by malo Ukrajine poskytnúť stíhačky Gripen

Štokholm 24. augusta (TASR) - Švédsko by sa malo pripraviť na odoslanie stíhačiek Gripen na Ukrajinu, aby pomohli Kyjevu pri obrane pred ruskou inváziou. Ešte predtým však táto severská krajina musí vstúpiť do NATO. Vo štvrtok to uviedla švédska expremiérka a líderka opozičnej Sociálnodemokratickej strany Magdalena Anderssonová. TASR správu prevzala z agentúra Reuters.



"Nemôžeme nechať Rusko vyhrať. (Stíhačky) Gripen by pre Ukrajinu znamenali veľký rozdiel," povedala Anderssonová. "Aby bola ofenzíva Ukrajiny úspešná, musia byť posilnené jej vzdušné sily," dodala.



Podmienkou na odoslanie gripenov na Ukrajinu je podľa nej členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii. Žiadosť Štokholmu o vstup do NATO ešte stále neratifikovali Turecko a Maďarsko.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cez víkend navštívil Švédsko a vyjadril záujem o získanie stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl.



Švédsky premiér Ulf Kristersson následne v pondelok povedal, že Švédsko potrebuje svoje stíhačky Gripen na vlastnú obranu. Poukázal tiež na to, že Štokholm ešte stále nie je členom Severoatlantickej aliancie. Švédska vláda v júni uviedla, že ukrajinským pilotom dá možnosť otestovať svoje gripeny, ktoré vyrába švédska firma Saab.