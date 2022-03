Anderssonová: Švédsko pomôže utečencom, ale nie v rozsahu z roku 2015

Berlín 28. marca (TASR) - Švédska premiérka Magdalena Anderssonová v pondelok povedala, že jej krajina bude pomáhať utečencom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, no neprijme ich v takým dielom, ako počas utečeneckej krízy v roku 2015. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Anderssonová pripomenula, že Švédsko v roku 2015 prijalo približne 12 percent všetkých utečencov prichádzajúcich do EÚ, hoci jej krajina má len dve percentá obyvateľov Únie.



"Nemôžeme sa vrátiť k takémuto riešeniu. No svojou časťou samozrejme prispejeme," povedala v pondelok v Berlíne po stretnutí s nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom.



Ukrajinu od začiatku ruskej invázie 24. marca opustilo viac ako 3,8 milióna ľudí, vyplýva z údajov OSN.