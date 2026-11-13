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András Baka vrátil parlamentu zákon o preverovaní majetku politikov
Prezident poukázal na to, že s hlavnými cieľmi právnej normy zameranej na ochranu verejného majetku a obnovu dôvery verejnosti súhlasí.
Autor TASR
Budapešť 13. novembra (TASR) – Maďarský prezident András Baka vrátil v piatok parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o preverovaní majetkových pomerov politikov. Uviedla to kancelária hlavy štátu na sociálnej sieti Facebook, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Prezident poukázal na to, že s hlavnými cieľmi právnej normy zameranej na ochranu verejného majetku a obnovu dôvery verejnosti súhlasí. Uznáva, že vysoké postavenie a zodpovednosť politikov i štátnych funkcionárov odôvodňujú prísnejšie sledovanie ich majetkových prírastkov, ako aj majetku ich príbuzných.
Podľa hlavy štátu by však zákon nemal automaticky predpokladať zlý úmysel politikov a nemal by viesť k ich dlhoročnému nepretržitému preverovaniu ani po skončení funkcie. Baka v súvislosti s touto legislatívou vyjadril vážne výhrady aj v oblasti ochrany osobných údajov.
Parlament schválil predmetnú legislatívu 3. novembra hlasmi vládnej strany Tisza. Na jej základe by mal Národný daňový a colný úrad (NAV) vykonávať povinné majetkové kontroly politikov, a to až 20 rokov spätne. Zavedenie týchto previerok ohlásil ešte v septembri predseda vlády Péter Magyar s cieľom preveriť, či majetok politikov zodpovedá ich zdaneným príjmom a majetkovým priznaniam.
Prezident poukázal na to, že s hlavnými cieľmi právnej normy zameranej na ochranu verejného majetku a obnovu dôvery verejnosti súhlasí. Uznáva, že vysoké postavenie a zodpovednosť politikov i štátnych funkcionárov odôvodňujú prísnejšie sledovanie ich majetkových prírastkov, ako aj majetku ich príbuzných.
Podľa hlavy štátu by však zákon nemal automaticky predpokladať zlý úmysel politikov a nemal by viesť k ich dlhoročnému nepretržitému preverovaniu ani po skončení funkcie. Baka v súvislosti s touto legislatívou vyjadril vážne výhrady aj v oblasti ochrany osobných údajov.
Parlament schválil predmetnú legislatívu 3. novembra hlasmi vládnej strany Tisza. Na jej základe by mal Národný daňový a colný úrad (NAV) vykonávať povinné majetkové kontroly politikov, a to až 20 rokov spätne. Zavedenie týchto previerok ohlásil ešte v septembri predseda vlády Péter Magyar s cieľom preveriť, či majetok politikov zodpovedá ich zdaneným príjmom a majetkovým priznaniam.