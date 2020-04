VIDEO: Andrea Bocelli vytvoril veľkonočným koncertom rekord na YouTube

Rím 16. apríla (TASR) - Taliansky tenorista Andrea Bocelli svojím emocionálnym vystúpením na Veľkonočnú nedeľu, streamovaným naživo prostredníctvom internetového serveru YouTube z ľudoprázdnej milánskej katedrály, vytvoril rekord v sledovanosti. Jeho 24-minútový sólový koncert v jednom momente súbežne pozeralo vyše 2,8 milióna divákov.



Podľa spoločnosti YouTube so sídlom v Kalifornii ide o najväčšie publikum, aké kedy na tejto online platforme prilákal priamy prenos z podujatia klasickej hudby, informoval v stredu magazín People. Bocelli svoj koncert venoval talianskemu obyvateľstvu, ktoré sa v dôsledku pandémie COVID-19 musí prispôsobovať prísnym karanténnym opatreniam.







Videozáznam z koncertu Music for Hope - Live from Duomo di Milano (Hudba pre nádej - naživo z Milánskeho dómu) má odvtedy na YouTube už vyše 36 miliónov zhliadnutí.



Bocelli, ktorého sprevádzal iba organista Emanuele Vianelli, odspieval päť starostlivo vybraných sakrálnych skladieb, špeciálne upravených pre sólový hlas a organ: Panis angelicus (César Franck), Ave Maria (Johann Sebastian Bach/Charles Gounod), Sancta Maria (Pietro Mascagni), Domine Deus (Gioachino Rossini).



Poslednú skladbu Amazing Grace od Johna Newtona predviedol tenorista iba sám pred katedrálou, čelom k opustenému námestiu, ktoré zvyčajne brázdia húfy ľudí. Počas piesne sa pripojil orchestrálny podklad.



"Som dojatý a potešený ohromnou reakciou, ktorú sme vôbec nečakali. Pre umelca je takéto podujatie dôvodom pre celoživotnú obetu, pre veriaceho a katolíka - ako som ja - je to ďalšie potvrdenie milostivého úsmevu, ktorým Boh obdarúva svoje deti," uviedol Andrea Bocelli (61) v oficiálnom vyhlásení.



Miláno je metropolou severotalianskeho regiónu Lombardsko, ktorý je spomedzi všetkých krajov Talianska najviac postihnutý pandémiou COVID-19. V krajine podľa stredajších správ zaznamenali už 21.645 súvisiacich úmrtí, nakazených je aktuálne 105.418 ľudí. V intenzívnej starostlivosti je 3079 pacientov, 27.273 osôb je hospitalizovaných.