Andrejev: Moskva je pripravená pokračovať v dodávkach cez Družbu
V rozhovore pre agentúru TASS to povedal ruský veľvyslanec v SR.
Autor TASR
Moskva/Bratislava 11. marca (TASR) - Moskva je pripravená plniť si svoje záväzky a po odblokovaní ropovodu Družba pokračovať v dodávkach ropy na Slovensko. V rozhovore pre agentúru TASS to povedal ruský veľvyslanec v SR Sergej Andrejev, píše TASR.
„Dodávky ropy na Slovensko cez Družbu blokujú ukrajinské úrady. Rusko s touto situáciou nemá nič spoločné, naša pozícia je slovenským úradom známa: Rusko je pripravené plniť si svoje záväzky a pokračovať v dodávkach cez ropovod, keď bude odblokovaný,“ vyhlásil Andrejev.
Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Predsedovia vlád Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Andrejev naopak tvrdí, že vyhlásenia Ukrajiny o ruskom útoku sú nepravdivé. „Ruská strana sa nezúčastňuje na diskusii o tejto téme medzi slovenskými a ukrajinskými úradmi. Pre Slovensko neexistujú žiadne alternatívne trasy dodávok ropy, ktoré by boli porovnateľné s Družbou z hľadiska ziskovosti a efektívnosti,“ konštatoval.
Ruský veľvyslanec v rozhovore pre agentúru TASS uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „zrejme niečo skrýva“, súdiac podľa jeho rozhodnutia nepovoliť inšpekciu ropovodu.
Slovensko môže podľa Andrejeva kvôli sporu s Družbou prestať podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. „Slovenský premiér Robert Fico vyhlásil, že ak nebudú obnovené dodávky ropy na Slovensko cez Družbu, slovenská vláda si vyhradzuje právo prijať ďalšie opatrenia, ako napríklad stiahnuť podporu vstupu Ukrajiny do EÚ,“ konštatoval.
Ohľadom dodávok energetických surovín na Slovensko s Andrejevom rokoval aj minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár. Šéf rezortu diplomacie v tejto súvislosti potvrdil, že vláda SR má záujem o pokračovanie spolupráce s Ruskom v oblasti energetiky.
Andrejev tiež tvrdí, že Slovensko prejavilo ochotu hostiť rokovania o ukončení vojny na Ukrajine na svojom území, no v praxi sa o takejto možnosti nikdy nediskutovalo.
