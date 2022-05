Andriuščenko: Rusko zrušilo letné školské prázdniny v Mariupole

Kyjev 26. mája (TASR) - Ukrajinský predstaviteľ Petro Andriuščenko vo štvrtok oznámil, že ruskí vojaci okupujúci Mariupol zrušili letné školské prázdniny v tomto prístavnom meste na juhovýchodne krajiny, aby sa žiaci pripravili na prechod na ruský učebný plán. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Strategické mesto padlo do rúk moskovských síl po ničivom obliehaní, ktoré sa skončilo, keď ukrajinskí vojaci zabarikádovaní v tamojších oceliarňach Azovstaľ minulý týždeň nakoniec zložili zbrane.



"Okupanti oznámili predĺženie školského roka až do 1. septembra," napísal poradca mariupolského starostu Andriuščenko na sociálnych sieťach.



Ruská strana toto oznámenie zatiaľ nepotvrdila.



"Cez leto sa deti budú musieť učiť ruský jazyk, literatúru a dejiny, ale v ruštine budú mať aj hodiny matematiky," dodal Andriuščenko. Cieľom je podľa neho "odstrániť Ukrajinu z učebných osnov a pripraviť deti na návrat do školy s ruskými učebnými osnovami".



Andriuščenko informoval, že ruské vedenie mesta Mariupol má problémy so získavaním učiteľov, pričom "deväť škôl zohnalo iba 53 učiteľov".



Nespresnil, koľko žiakov v meste príde o letné prázdniny.



Väčšina Mariupola sa po dlhých týždňoch obliehania a ruských útokov zmenila na pustatinu.



Poslední ukrajinskí vojaci zabarikádovaní v zbombardovaných oceliarňach Azovstaľ v Mariupole zložili zbrane 20. mája a Rusko následne vyhlásilo víťazstvo svojej niekoľkomesačnej operácie zameranej na dobytie tohto prístavu.