Andrzej Duda bude pôsobiť v americkej organizácii Heritage Foundation

Na snímke poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Heritage Foundation v tlačovom vyhlásení uviedla, že Duda zohral dôležitú úlohu pri posilňovaní obrannej politiky Poľska aj pri zvyšovaní spojeneckých záväzkov v oblasti výdavkov na obranu.

Varšava 28. januára (TASR) - Bývalý poľský prezident Andrzej Duda začal spoluprácu s americkým konzervatívnym think tankom Heritage Foundation, kde bude pôsobiť ako hosťujúci expert so zameraním na transatlantickú bezpečnosť a európsku obranu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Heritage Foundation v tlačovom vyhlásení uviedla, že Duda zohral dôležitú úlohu pri posilňovaní obrannej politiky Poľska aj pri zvyšovaní spojeneckých záväzkov v oblasti výdavkov na obranu. Prezident nadácie Kevin Roberts vyhlásil, že Dudove skúsenosti s obranou národnej suverenity Poľska v Európe predstavujú cennú lekciu pre Američanov.

Samotný Duda uviedol, že je poctený možnosťou spolupracovať s nadáciou. „Ako prezident Poľska som sa presvedčil, že odstrašovanie, investície do obrany, silné demokratické spojenectvá a národné odhodlanie chránia slobodu,“ uviedol a dodal, že svoje skúsenosti chce využiť pri podpore konzervatívnych politických riešení pre Európu.

Význam spolupráce priblížil pre agentúru PAP bývalý riaditeľ Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov Slawomir Debski, podľa ktorého sú think tanky v USA významným prvkom tvorby praktickej politiky. Upozornil, že Heritage Foundation bola tradične programovým zázemím republikánov a v súčasnosti je úzko prepojená s administratívou prezidenta Donalda Trumpa. Dudova účasť môže podľa neho pomôcť prineiesť do USA európsku a poľskú perspektívu.

Heritage Foundation vznikla v roku 1973, je financovaná najmä z príspevkov amerických konzervatívcov a patrí k najvplyvnejším think tankom v USA. Pod jej patronátom vznikol aj Project 2025, konzervatívny pravicový plán reorganizácie a riadenia federálnej vlády Spojených štátov, ktorý vyvolal výrazné politické diskusie.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
