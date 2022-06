Anektovaný Krym spustil integračné projekty s Chersonom a Záporožím

Londýn/Moskva 21. júna (TASR) - Krym, ktorý bol v roku 2014 anektovaný Ruskom, začal realizovať integračné projekty s Chersonskou a Záporožskou oblasťou, ktoré sú okupované ruskými jednotkami.



Podľa agentúry RIA Novosti, na ktorú sa v utorok na svojom webe odvolal britský denník The Guardian, to tvrdí podpredseda krymskej rady ministrov Georgij Muradov.



Muradov sa podľa britského denníka nechal počuť, že boli nadviazané tesné obchodné a hospodárske vzťahy. Jeho región sa tiež snaží s oboma oblasťami zlepšiť dopravné spojenia.



"Vytvorenie dopravných trás zabezpečí nepretržité dodávky potravín, liekov a humanitárnej pomoci na oslobodené územia. Posilnia sa tým aj medziregionálne väzby v rôznych oblastiach," vyhlásil Muradov, ktorý je stálym predstaviteľom Krymu pri kancelárii prezidenta Ruskej federácie.



Televízia al-Arabíja citovala vyjadrenie zástupcu šéfa proruskej vojensko-civilnej správy Chersonskej oblasti Kirilla Stremousova, ktorý vyhlásil, že na jeseň sa bude konať referendum o pristúpení tohto regiónu k Rusku.



Poznamenal tiež, že Chersonská oblasť sa vracia do Ruskej federácie podľa príkladu Krymu, kde anexii tiež predchádzalo referendum. Medzinárodné spoločenstvo však toto referendum považuje za zmanipulované a neuznáva jeho výsledky.



Chersonská oblasť leží severne od Krymského polostrova, ktorý Rusko pred ôsmimi rokmi anektovalo. Bola jedným z prvých regiónov, ktoré ruské jednotky ovládli po svojej invázii začatej 24. februára.



Dosadení činitelia už v tejto záležitosti avizoval usporiadanie referenda. Prednedávnom tiež oznámili, že v oblasti sa zavádza ruská mena rubeľ a začali tiež distribuovať ruské pasy.



Príslušníci ruských síl ovládajú veľkú časť Chersonskej oblasti vrátane oblastnej metropoly Cherson. Ukrajinské jednotky sa tam v posledných týždňoch pokúšajú o ofenzívu, ktorej cieľom je znovudobytie tohto územia.