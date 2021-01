Angela Merkelová chce hovoriť s USA o plynovode Nord Stream

Berlín 21. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová podľa svojich štvrtkových vyjadrení chce s novou americkou vládou hovoriť o dlhodobom spore v súvislosti s plynovodom Severný prúd 2 (Nord Stream 2), informovala agentúra DPA.



"Musíme viesť rozhovory o tom, ktoré ekonomické vzťahy s Ruskom v oblasti plynu sú prijateľné a ktoré nie," povedala Merkelová. Kancelárka pripomenula, že Spojené štáty takisto s Ruskom v oblasti ropy obchodujú.



USA ale tvrdia, že plynovod zvýši energetickú závislosť Európy od Ruska, a preto voči projektu uplatnili sankcie.



Podporovatelia plynovodu podľa DPA Washington obviňujú, že sa zaujíma o zvýšenie predaja skvapalneného plynu do Európy.



Merkelová zdôraznila, že jej postoj k Nord Stream 2 sa "zatiaľ nezmenil" a sankcie "nie sú v poriadku".



Nemecká vláda má podľa kancelárky s USA veľa spoločných záujmov aj napriek tomu, že spor v súvislosti s plynovodom má ešte od vyriešenia ďaleko. "S prezidentom Joeom Bidenom je oveľa širší priestor na politický konsenzus," povedala Merkelová.



Vzťahy Nemecka s USA sa zhoršili počas vlády predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Nemecko opakovane kritizoval aj v súvislosti s výdavkami na obranu, píše DPA.



Joe Biden, víťaz prezidentských volieb z 3. novembra minulého roka, do úradu oficiálne nastúpil v stredu 20. januára. Už v stredu podpísal 15 výkonných nariadení, ktoré sa týkali okrem boja proti novému koronavírusu aj ochrany klímy, imigrácie či ekonomickej situácie v krajine. Biden podpísal napríklad opätovné pristúpenie Spojených štátov k parížskej klimatickej dohode z roku 2015 a zrušil i proces vystúpenia USA z WHO.