Angela Merkelová sa v Budapešti stretla s premiérom Orbánom
Ich názorové rozdiely vyvrcholili počas utečeneckej krízy v roku 2015, keď z konfliktných regiónov na Blízkom východe cez Maďarsko do západnej Európy utekali desaťtisíce ľudí.
Autor TASR
Budapešť 1. októbra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu vo svojej oficiálnej rezidencii v Budapešti prijal bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, s ktorou má pritom pomerne napäté vzťahy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Pre nás platí: raz kancelárka, navždy kancelárka. Vitajte v Maďarsku, Angela Merkelová,“ napísal Orbán na sociálnej sieti Facebook. O čom maďarský premiér a bývalá nemecká kancelárka v stredu rokovali, však zverejnené nebolo.
Merkelová, ktorá bola kancelárkou v rokoch 2005-21, bola v Budapešti pri príležitosti predstavenia maďarského prekladu svojej knihy s názvom „Sloboda: Spomienky 1954-2021“.
Ich názorové rozdiely vyvrcholili počas utečeneckej krízy v roku 2015, keď z konfliktných regiónov na Blízkom východe cez Maďarsko do západnej Európy utekali desaťtisíce ľudí. Maďarsko dočasne odmietlo utečencom povoliť pokračovať v ceste. Tento svoj postoj zmenilo, keď Merkelová prejavila ochotu Nemecka prijať ich. Jej slávna veta z tých čias: „My to zvládneme!“ je odvtedy často terčom posmechu Orbána a jeho stúpencov, píše DPA.
