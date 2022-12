Angelina Jolieová odchádza z postu veľvyslankyne dobrej vôle UNHCR

New York 16. decembra (TASR) - Americká herečka Angelina Jolieová sa po 21 rokoch vzdáva funkcie veľvyslankyne dobrej vôle Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), informuje TASR.



Vo piatkovom vyhlásení v newyorskom sídle OSN Jolieová na margo svojho odchodu z funkcie uviedla, že po 20 rokoch práce v systéme OSN nastal čas, aby "pracovala inak, priamo s utečencami a miestnymi organizáciami" a venovala sa širšiemu okruhu humanitárnych otázok a ľudských práv.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vyjadril Jolieovej vďaku za to, že bola "veľmi dlho dôležitým humanitárnym partnerom UNHCR", ako aj za jej odhodlanie a zásluhy o zlepšenie situácie utečencov a vysídlencov.



Ocenil súčasne Jolieovej túžbu zmeniť spôsob svojho angažovania sa a vyjadril podporu tomuto jej rozhodnutiu.



"Viem, že kauza utečencov jej zostane blízka, a som si istý, že rovnaké nadšenie a pozornosť prinesie aj do širšieho humanitárneho portfólia," dodal Grandi podľa agentúry AP.



Jolieová začala prvýkrát spolupracovať s agentúrou OSN pre utečencov v roku 2001 a v roku 2012 bola vymenovaná za jej osobitnú vyslankyňu. Odvtedy uskutočnila viac ako 60 misií v teréne, pričom svoju slávu využila na to, aby pozornosť médií i fanúšikov upriamila na problémy utečencov a vysídlencov. Nedávno spolu s UNHCR odcestovala do Jemenu a Burkiny Faso.