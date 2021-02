Angelina Jolieová predáva obraz namaľovaný Churchillom

Londýn 1. februára (TASR) - Americká herečka Angelina Jolieová dáva do dražby obraz, ktorého autorom je britský premiér Winston Churchill. Aukčná sieň Christie's v pondelok oznámila, že krajinka s názvom Tower of the Koutoubia Mosque, ktorú Churchill svojho času daroval americkému prezidentovi Franklinovi D. Rooseveltovi, by sa mohla predať za cenu od 1,5 - 2,5 milióna libier (1,7 - 2,7 milióna eur).



Krajinka s mešitou z 12. storočia z mesta Marrákeš, zobrazená pri západe slnka a s pohorím Atlas v pozadí, je jediným dokončeným z plátien, ktoré Churchill maľoval počas druhej svetovej vojny v rokoch 1939-45.



Namaľoval ho po konferencii, ktorá sa konala v januári 1943 v marockej Casablanke, kde Churchill a Roosevelt plánovali porážku nacistického Nemecka. Obaja štátnici po tejto konferencii navštívili aj Marrákeš, aby Churchill Rooseveltovi ukázal krásy tohto mesta.



Obraz, ktorý tam Churchill namaľoval, potom Rooseveltovi daroval ako pamiatku na spoločnú cestu.



Churchill bol vášnivým amatérskym maliarom. Maľovať začal až po štyridsiatke, ale dokončil vyše 500 obrazov.



Podľa Nicka Orcharda, vedúceho zbierky moderného britského umenia v Christie's, Churchilla fascinovalo "svetlo v Maroku a nad Marrákešom", takže sa k tejto téme často vracal.



"Miloval suchý vzduch, svetlo, slnko a spôsob, akým to menilo krajinu," uviedol Orchard. Dodal, že "na tomto obraze je to absolútne zreteľné." "Môžete vidieť dlhé tiene a sfarbenie hôr do fialova a prehlbovanie oblohy - obvyklé v čase západu slnka," vysvetlil.



Obraz predal Rooseveltov syn po prezidentovej smrti v roku 1945 a pred tým, ako ho v roku 2011 kúpili Jolieová a jej partner Brad Pitt, mal niekoľko ďalších majiteľov.



Aukcia, na ktorej sa Churchillova krajinka bude dražiť, sa bude konať 1. marca v Londýne.



Aukčná sieň Christie's očakáva, že na dražbe by mohol padnúť nový rekord v kategórii Churchillových diel, lebo "toto je pravdepodobne jeho najdôležitejšie dielo", vysvetlil Orchard. Doteraz najdrahší Charchillom namaľovaný obraz sa predal za 1,8 milióna libier.