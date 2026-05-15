< sekcia Zahraničie
Anglické májové hity druhej polovice 20. storočia
Skupina ABBA s piesňou Fernando viedla hitparádu 15. mája 1976.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedol 15. mája 1956 spevák Ronnie Hilton s piesňou No Other Love. Na čele bola šesť týždňov. Tento anglický spevák a rozhlasový publicista bol populárny od polovice 50. rokov, udržal si ju až do polovice 60. rokov. V singlovej TOP 30 hitparáde mal osemnásť piesní, táto bola najúspešnejšou z nich. Zomrel vo februári 2001 vo veku 75 rokov.
O desať rokov neskôr bola prvá skupina Manfred Mann so skladbou Pretty Flamingo. Na čele bola tri týždne. Na prvom koncerte sa táto kapela predstavila v marci 1963 v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. V januári 1964 mali v hitparáde prvú skladbu 5-4-3-2-1. V októbri 1964 vydali prvú LP platňu The Five Faces Of Manfred Mann. V hitparáde mali celkom 16 skladieb, tri z nich, Do Wah Diddy Diddy, Pretty Flamingo a The Mighty Quinn sa dostali na prvé miesto. Ich hudobnú dráhu dokumentuje 15 vydaných albumov a kompilácií, rozišli sa v júni 1969.
Skupina ABBA s piesňou Fernando viedla hitparádu 15. mája 1976. V apríli 1974 vyhrala ABBA Veľkú cenu Eurovízie s pesničkou Waterloo a tá jej otvorila cestu k svetovému úspechu. V období rokov 1974 až 1982 patrili k svetovej špičke populárnej hudby. Ich bilancia je skutočne skvelá, v anglickej hitparáde albumov bodovalo celkom 14 albumov tejto štvorice. Z tých štrnástich bolo deväť na prvom mieste. Singlová produkcia je podobná, celkom 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich deväť dosiahlo až na prvú pozíciu. Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 1976.
O desať rokov neskôr bola prvá štúdiová zostava Spitting Image so skladbou The Chicken Song. Na čele bola tri týždne. Spitting Image bola britská televízna bábková šou, ktorú vysielala stanica ITV v rokoch 1984 až 1996. V rámci šou uvádzali aj paródie piesní, skladba The Chicken Song bola parodickou verziou songu Agadoo skupiny Black Lace z roku 1984.
Spevák George Michal s piesňou Fastlove viedol hitparádu 15. mája 1996. Na čele bola tri týždne. George si získal úspech už vo formácii Wham, ktorá účinkovala v rokoch 1981 až 1986. Na sólovej dráhe bol ešte úspešnejší, prvý jeho sólový album z októbra 1987 mal názov Faith a celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov výliskov. Vydal päť štúdiových albumov, štyri z nich sa dostali v rebríčku na prvé miesto. Zomrel 25. decembra 2016 vo veku 53 rokov.
O desať rokov neskôr bola prvá skupina Manfred Mann so skladbou Pretty Flamingo. Na čele bola tri týždne. Na prvom koncerte sa táto kapela predstavila v marci 1963 v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. V januári 1964 mali v hitparáde prvú skladbu 5-4-3-2-1. V októbri 1964 vydali prvú LP platňu The Five Faces Of Manfred Mann. V hitparáde mali celkom 16 skladieb, tri z nich, Do Wah Diddy Diddy, Pretty Flamingo a The Mighty Quinn sa dostali na prvé miesto. Ich hudobnú dráhu dokumentuje 15 vydaných albumov a kompilácií, rozišli sa v júni 1969.
Skupina ABBA s piesňou Fernando viedla hitparádu 15. mája 1976. V apríli 1974 vyhrala ABBA Veľkú cenu Eurovízie s pesničkou Waterloo a tá jej otvorila cestu k svetovému úspechu. V období rokov 1974 až 1982 patrili k svetovej špičke populárnej hudby. Ich bilancia je skutočne skvelá, v anglickej hitparáde albumov bodovalo celkom 14 albumov tejto štvorice. Z tých štrnástich bolo deväť na prvom mieste. Singlová produkcia je podobná, celkom 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich deväť dosiahlo až na prvú pozíciu. Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 1976.
O desať rokov neskôr bola prvá štúdiová zostava Spitting Image so skladbou The Chicken Song. Na čele bola tri týždne. Spitting Image bola britská televízna bábková šou, ktorú vysielala stanica ITV v rokoch 1984 až 1996. V rámci šou uvádzali aj paródie piesní, skladba The Chicken Song bola parodickou verziou songu Agadoo skupiny Black Lace z roku 1984.
Spevák George Michal s piesňou Fastlove viedol hitparádu 15. mája 1996. Na čele bola tri týždne. George si získal úspech už vo formácii Wham, ktorá účinkovala v rokoch 1981 až 1986. Na sólovej dráhe bol ešte úspešnejší, prvý jeho sólový album z októbra 1987 mal názov Faith a celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov výliskov. Vydal päť štúdiových albumov, štyri z nich sa dostali v rebríčku na prvé miesto. Zomrel 25. decembra 2016 vo veku 53 rokov.