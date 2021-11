Očkovanie musia anglickí zdravotníci v prvej línii stihnúť do apríla

Londýn 9. novembra (TASR) - V Anglicku zavedú povinnú vakcináciu pre zdravotníkov v prvej línii. Plne zaočkovaní budú musieť byť najneskôr do prvého apríla budúceho roka. Medializované správy potvrdil v utorok britský minister zdravotníctva Sajid Javid. Správu priniesla agentúra AFP.



"Po zvážení rád od mojich úradníkov a vedúcich predstaviteľov Národnej zdravotnej služby (NHS) vrátane výkonného riaditeľa NHS som dospel k záveru, že všetci, ktorí pracujú v NHS a v sociálnej starostlivosti, budú musieť byť zaočkovaní," vyhlásil Javid pred poslancami Dolnej snemovne britského parlamentu.



"Musíme sa vyhnúť škodám, ktorým sa dá predísť, a chrániť pacientov v NHS, chrániť kolegov v NHS a, samozrejme, chrániť samotnú NHS," dodal šéf britského rezortu zdravotníctva podľa televízie Sky News.



Javid spresnil, že 90 percent zamestnancov NHS dostalo aspoň dve dávky vakcíny proti COVID-19. V niektorých nemocničných zariadeniach je však podľa neho toto číslo "bližšie k 80-tim percentám".



Podľa údajov Národnej zdravotnej služby nie je stále zaočkovaných proti covidu od 80.000 do 100.000 jej zamestnancov.



Pracovníci domovov dôchodcov sa majú dať povinne zaočkovať do štvrtka tohto týždňa.



Televízia BBC uviedla, že očkovanie proti chrípke nebude povinné a zdravotné výnimky budú aj pri povinnom očkovaní proti COVID-19. Vo Walese, Škótsku ani Severnom Írsku zatiaľ nenavrhli povinné očkovanie pre zdravotníkov a ani zamestnancov domovov dôchodcov.