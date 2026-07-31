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Anglicko a Wales predbežne zaznamenali najsuchší júl od roku 1836
V niektorých anglických grófstvach spadlo počas júla menej ako jeden milimeter zrážok.
Autor TASR
Londýn 31. júla (TASR) - Končiaci sa júl bude v Anglicku a Walese pravdepodobne najsuchší od začiatku meraní pred takmer 200 rokmi, uviedol v piatok britský meteorologický ústav Met Office v súvislosti s mimoriadne nízkym objemom zrážok a dlhotrvajúcimi horúčavami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Keďže viac než polovicu Anglicka a celý Wales oficiálne zasiahlo sucho, tento mesiac priniesol mimoriadnu kombináciou extrémnych horúčav, nadpriemerného slnečného svitu a v niektorých oblastiach takmer úplnú absenciu zrážok,“ uviedol ústav.
V niektorých anglických grófstvach spadlo počas júla menej ako jeden milimeter zrážok.
„Predbežné štatistiky Met Office, ktoré pokrývajú obdobie do 30. júla vrátane, ukazujú, že Anglicko aj Wales smerujú k najsuchšiemu júlu za posledných 190 rokov,“ dodal úrad.
Podľa predbežných štatistík v Anglicku v júli spadlo len 5,6 mm zrážok, čo prekonáva doterajší rekord z roku 1911 - 13,4 mm. Vo Walese dosiahol úhrn zrážok 7,9 mm, doteraz najnižšie množstvo namerali v roku 1911 - 22,6 mm.
„Keďže viac než polovicu Anglicka a celý Wales oficiálne zasiahlo sucho, tento mesiac priniesol mimoriadnu kombináciou extrémnych horúčav, nadpriemerného slnečného svitu a v niektorých oblastiach takmer úplnú absenciu zrážok,“ uviedol ústav.
V niektorých anglických grófstvach spadlo počas júla menej ako jeden milimeter zrážok.
„Predbežné štatistiky Met Office, ktoré pokrývajú obdobie do 30. júla vrátane, ukazujú, že Anglicko aj Wales smerujú k najsuchšiemu júlu za posledných 190 rokov,“ dodal úrad.
Podľa predbežných štatistík v Anglicku v júli spadlo len 5,6 mm zrážok, čo prekonáva doterajší rekord z roku 1911 - 13,4 mm. Vo Walese dosiahol úhrn zrážok 7,9 mm, doteraz najnižšie množstvo namerali v roku 1911 - 22,6 mm.