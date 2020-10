Anglicko čaká štvortýždňový lockdown

Londýn 31. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v sobotu oznámil, že v Anglicku bude zavedený druhý lockdown, ktorý potrvá štyri týždne. Uviedol to potom, ako celkový počet prípadov nákazy presiahol jeden milión.



"Teraz je čas konať, pretože nemáme inú možnosť," povedal Johnson v televíznom prejave zo sídla britskej vlády na londýnskej Downing Street. "Vírus sa šíri ešte rýchlejšie, ako to predpovedal... najhorší scenár vývoja našich vedecký poradcov".



Ohlásený plošný lockdown na území celého Anglicka sa začne vo štvrtok a potrvá do 2. decembra. Bez tohto opatrenia by mohlo v krajine denne zomierať na koronavírus aj niekoľko tisíc ľudí, varoval Johnson, ktorý sa doposiaľ spoliehal na lockdowny v najviac postihnutých regiónoch.



Experti však premiéra varovali, že bez nových prísnych opatrení nebudú anglické nemocnice už o niekoľko týždňov schopné prijímať nových pacientov s koronavírusom.



V rámci nového lockdownu budú môcť bary a reštauráciu ponúkať iba jedlo a nápoje so sebou a otvorené budú len obchody s nevyhnutným tovarom. Kaderníctva a ďalšie prevádzky poskytujúce služby zostanú zavreté. Ľudia budú môcť opúšťať svoje domovy len v niekoľkých, presne stanovených prípadoch. Zakázané bude aj cestovať na dovolenky do zahraničia.



Na rozdiel od prvého, jarného lockdownu zostanú aj naďalej otvorené školy, univerzity, výrobné továrne a budú pokračovať stavebné práce.



Nový lockdown bude platiť len na území Anglicka, kde má takéto opatrenia právomoc zavádzať ústredná britská vláda. V ostatných častiach Spojeného kráľovstva - Škótsku, Severnom Írsku a Walese - o takýchto krokoch rozhodujú regionálne vlády.