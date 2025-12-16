< sekcia Zahraničie
Anglicko: Decembrové hity druhej polovice 20. storočia
Skupina Queen s piesňou Bohemian Rhapsody viedla hitparádu 16. decembra 1975.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Anglickú hitparádu viedla od 16. decembra 1965 skupina Beatles s dvojicou skladieb Day Tripper a We Can Work It Out. Beatles a ich manažér sa nevedeli rozhodnúť, ktorú z dvojice týchto piesní dať na singel ako Áčko, tak obe strany singlu označili ako A strana. Tieto pesničky vydali na ôsmom singli, ten vyšiel 3. decembra 1965 a v najbližšom týždni sa vyhupol rovno na prvé miesto.
Skupina Queen s piesňou Bohemian Rhapsody viedla hitparádu 16. decembra 1975. Na čele bola deväť týždňov. Gitarista Brian May spolu s bubeníkom Rogerom Taylorom založil skupinu Smile, ktorá si v roku 1970 zmenila názov na Queen, 8. januára 1971 koncertovali prvýkrát v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. V decembri 1975 viedli prvýkrát singlovú hitparádu s touto skladbou. Úspešná éra skupiny skončila v novembri 1991 úmrtím speváka Freddieho Mercuryho.
O desať rokov neskôr bola prvá Whitney Houston so skladbou Saving All My Love For You. V marci 1985 vychádza jej debutový album s názvom Whitney Houston. Hneď ten prvý bol úspešný a dostal sa na prvé miesto v rebríčku. Už rok nato získava prvýkrát Cenu Grammy, zopakovala si ju v rokoch 1988 aj 1989. Do januára 1991 sa na prvé miesto hitparády dostalo až deväť jej skladieb. Vydala sedem štúdiových albumov, siedmy s názvom Look To You vyšiel v auguste 2009. Zomrela nečakane 11. februára 2012 vo veku 48 rokov.
Michael Jackson s piesňou Earth Song viedol hitparádu 15. decembra 1995. Na čele bola šesť týždňov. Michael mal prvý sólový hit Got To Be There už v roku 1971, pod týmto názvom vyšiel aj jeho debutový sólový album. Posledný novembrový deň roku 1982 vyšiel jeho najúspešnejší album Thriller, ktorého svetový predaj prevýšil sumu 100 miliónov kópií. Úspešné boli aj albumy Bad (1987), Dangerous (1991) a HIStory (1995). Vydal desať štúdiových albumov, k diskografii patria aj tri desiatky rôznych kompilácií. V americkom singlovom TOP 40 rebríčku mal 36 skladieb, trinásť z nich sa dostalo na prvé miesto, v anglickej TOP 40 hitparáde bodovalo 47 jeho piesní. Zomrel náhle 25. júna 2009 vo veku 50 rokov, iba pár dní pred návratom na koncertné pódiá.
Skupina Queen s piesňou Bohemian Rhapsody viedla hitparádu 16. decembra 1975. Na čele bola deväť týždňov. Gitarista Brian May spolu s bubeníkom Rogerom Taylorom založil skupinu Smile, ktorá si v roku 1970 zmenila názov na Queen, 8. januára 1971 koncertovali prvýkrát v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. V decembri 1975 viedli prvýkrát singlovú hitparádu s touto skladbou. Úspešná éra skupiny skončila v novembri 1991 úmrtím speváka Freddieho Mercuryho.
O desať rokov neskôr bola prvá Whitney Houston so skladbou Saving All My Love For You. V marci 1985 vychádza jej debutový album s názvom Whitney Houston. Hneď ten prvý bol úspešný a dostal sa na prvé miesto v rebríčku. Už rok nato získava prvýkrát Cenu Grammy, zopakovala si ju v rokoch 1988 aj 1989. Do januára 1991 sa na prvé miesto hitparády dostalo až deväť jej skladieb. Vydala sedem štúdiových albumov, siedmy s názvom Look To You vyšiel v auguste 2009. Zomrela nečakane 11. februára 2012 vo veku 48 rokov.
Michael Jackson s piesňou Earth Song viedol hitparádu 15. decembra 1995. Na čele bola šesť týždňov. Michael mal prvý sólový hit Got To Be There už v roku 1971, pod týmto názvom vyšiel aj jeho debutový sólový album. Posledný novembrový deň roku 1982 vyšiel jeho najúspešnejší album Thriller, ktorého svetový predaj prevýšil sumu 100 miliónov kópií. Úspešné boli aj albumy Bad (1987), Dangerous (1991) a HIStory (1995). Vydal desať štúdiových albumov, k diskografii patria aj tri desiatky rôznych kompilácií. V americkom singlovom TOP 40 rebríčku mal 36 skladieb, trinásť z nich sa dostalo na prvé miesto, v anglickej TOP 40 hitparáde bodovalo 47 jeho piesní. Zomrel náhle 25. júna 2009 vo veku 50 rokov, iba pár dní pred návratom na koncertné pódiá.